Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La voz de Mecano vuelve a Colombia: Ana Torroja confirma concierto en Medellín

Torroja, una de las voces más reconocidas del pop en español, llega al país con su gira Se ha acabado el show, con la que presenta su nuevo álbum y repasa cuatro décadas de trayectoria.

  • Torroja se presentará el 12 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín. FOTO cortesía
    Torroja se presentará el 12 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Ana Torroja regresa a Colombia con Se ha acabado el show, la gira con la que presenta una nueva etapa artística y que llegará a Medellín el próximo 12 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín.

El tour acompaña el lanzamiento de su próximo álbum de estudio y combina nuevas composiciones con los clásicos que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria, tanto de su carrera solista como de su paso por Mecano.

El repertorio incluirá canciones como Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino y Mujer contra mujer, junto a material nuevo.

El anuncio coincide con la publicación de La Maleta, segundo sencillo del nuevo proyecto.

La canción es descrita por la artista como profundamente personal: una reflexión sobre su historia, los recuerdos de Mecano y el camino recorrido hasta este momento de su carrera.

El sencillo da continuidad a Se ha acabado el show, tema que abrió esta nueva etapa creativa.

Como vocalista de Mecano, Torroja formó parte de uno de los proyectos más exitosos del pop iberoamericano, con más de 25 millones de discos vendidos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Tras la separación del grupo, consolidó una carrera solista con producciones como Puntos Cardinales, Frágil, Sonrisa y Mil Razones, y colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Alaska, Aleks Syntek y Ximena Sariñana.

Lea también: Con músicos no profesionales, la banda sinfónica de Sabaneta es la mejor del mundo

En 2023 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Las entradas para su concierto en Medellín están disponibles en Ticketshows.co.

Preguntas frecuentes:

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ana Torroja en Medellín?
Ana Torroja se presenta el 12 de noviembre de 2026 en el Teatro Universidad de Medellín como parte de su gira Se ha acabado el show.
¿Dónde comprar boletas para el concierto de Ana Torroja en Medellín?
Las entradas para el concierto de Ana Torroja en Medellín están disponibles en Ticketshows.co.
¿Qué canciones cantará Ana Torroja en su concierto en Medellín?
El repertorio incluirá clásicos de Mecano como Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino y Mujer contra mujer, junto a canciones de su carrera solista y nuevas composiciones de su próximo álbum de estudio.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos