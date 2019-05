Déjame Ir: lo nuevo de Andrés Cepeda y Morat

El músico bogotano ha lanzado tres sencillos de su próxima producción. El próximo será con Monsieur Periné, pero no tiene afán de lanzar un álbum pronto. “He decidido presentar canción por canción porque eso me da la oportunidad de que escuchemos cada una y no mandarlas todas de un jalón y que se evaporen como agua en un sartén”.