Su letra no es complicada, es cantada en inglés y acaba de batir el récord de 7.038 millones de reproducciones en YouTube que tenía Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Se trata de una popular canción infantil surcoreana que suma, a la fecha, 7.055 millones de visualizaciones en esta red mundial de videos y que seguro ha escuchado cantar a sus hijos, sobrinos, nietos o a cualquier niño de su familia así: Baby shark do do do do do do 7 Baby shark do do do do do / Baby Shark.

