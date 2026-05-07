Banda de Yeison Jiménez hará reality para encontrar nuevo vocalista; hay polémica

A pocos días de cumplirse cuatro meses de la pérdida del cantante de música popular Yeison Jiménez, los homenajes y las ideas para que su legado musical permanezca siguen surgiendo. La última iniciativa nace de su propia agrupación la Banda del Aventurero y la esposa del artista, Sonia Restrepo, quienes harán un reality musical.
Así lo hicieron saber la pareja de Yeison y el mánager de su agrupación a través del programa Expediente Final del canal Caracol. A este medio, Rafael Muñoz, encargado de la agrupación, le explicó que buscan encontrar una o dos voces líderes que puedan interpretar el repertorio del artista además de continuar el proyecto musical.
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