Banda de Yeison Jiménez hará reality para encontrar nuevo vocalista; hay polémica

A pocos días de cumplirse cuatro meses de la pérdida del cantante de música popular Yeison Jiménez, los homenajes y las ideas para que su legado musical permanezca siguen surgiendo. La última iniciativa nace de su propia agrupación la Banda del Aventurero y la esposa del artista, Sonia Restrepo, quienes harán un reality musical. Así lo hicieron saber la pareja de Yeison y el mánager de su agrupación a través del programa Expediente Final del canal Caracol. A este medio, Rafael Muñoz, encargado de la agrupación, le explicó que buscan encontrar una o dos voces líderes que puedan interpretar el repertorio del artista además de continuar el proyecto musical. Lea también: Agrupación de Yeison Jiménez confirmó que el artista dejó más música grabada y tomó importante decisión

¿Cómo será el reality?

Esta idea, según Restrepo, surge del hecho de que serían varios los proyectos que debido a la trágica muerte del artista se quedaron sin ejecutar, pues tiempo atrás ya Yeison estaba haciendo “campamentos de composición” buscando crear y grabar canciones enfocadas en su internacionalización. La dinámica será a nivel nacional haciendo recorridos por diferentes regiones y las personas deberán no solo interpretar el repertorio de El Aventurero sino que también tendrán la posibilidad de aportar a nuevas canciones. Aunque el anuncio lo hizo el representante de la agrupación y la esposa del fallecido artista, esta iniciativa ya tiene sus opositores quienes ya mostraron públicamente su molestia.

Miguel Huertas, integrante de la Banda del Aventurero y segunda voz de la agrupación manifestó en una entrevista con La Kalle que aunque la decisión fue tomada por el equipo, varios integrantes se enteraron solo a través de las redes sociales y no hay claridad en el proyecto. Asimismo, Huertas le contó al medio radial que ciertos planteamientos de esa iniciativa pueden ser poco motivantes para quienes ya hacen parte del staff. “Cuando nos contaron lo del casting dijimos: “¿por qué no seguir nosotros? ¿Voy a pasar de ser corista a ser corista de alguien más?” Solo lo soy del jefe (Yeison), pero no estoy de acuerdo”, subrayó. Siga leyendo | Con El Corazón: así se hizo la última canción de Yeison Jiménez junto a Maluma en Medellín Para el corista, ya el ambiente en la agrupación es como el de una familia, por lo que cuestionó el hecho de implementar otros elementos externos a la agrupación que se ha dado la tarea de mantener el legado del artista que tras alcanzar varios éxitos en su carrera murió en un siniestro aéreo en Boyacá.

Bloque de preguntas y respuestas