Las últimas historias de Yeison Jiménez en Instagram antes del accidente de avioneta en Boyacá

En las horas previas a su fallecimiento, Yeison Jiménez publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram que ahora tienen significado especial que pasa a la historia.
Las imágenes reflejaron un ambiente de presentación en vivo, con Jiménez sobre el escenario, interactuando con el público y cumpliendo compromisos de su agenda musical. Fueron publicaciones breves, propias del formato de historias, que dejaron constancia de su actividad artística inmediata antes del trágico desenlace.