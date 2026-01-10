x

Las últimas historias de Yeison Jiménez en Instagram antes del accidente de avioneta en Boyacá

Minutos antes del siniestro aéreo en Duitama, el cantante compartió imágenes de su gira; estas fueron sus últimas publicaciones en Instagram.

  Presentación de Yeison Jiménez en en su última gira europea. Foto: cortesía
El Colombiano
10 de enero de 2026
En las horas previas a su fallecimiento, Yeison Jiménez publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram que ahora tienen significado especial que pasa a la historia.

Las imágenes reflejaron un ambiente de presentación en vivo, con Jiménez sobre el escenario, interactuando con el público y cumpliendo compromisos de su agenda musical. Fueron publicaciones breves, propias del formato de historias, que dejaron constancia de su actividad artística inmediata antes del trágico desenlace.

Las últimas historias publicadas correspondieron a un momento de trabajo y cercanía con sus fans, uno de los rasgos más reconocidos del artista en redes sociales. Jiménez utilizó con frecuencia Instagram para compartir fragmentos de sus conciertos, viajes y encuentros con el público, consolidando una relación directa con su audiencia.

El enlace de una de esas historias, aún referenciado por usuarios en redes, permitió confirmar que el cantante se encontraba cumpliendo una presentación en Santander antes de desplazarse hacia Boyacá.

El fallecimiento de Yeison Jiménez se produjo tras un accidente de avioneta ocurrido en Duitama, Boyacá. El hecho fue confirmado por El Colombiano a través de fuentes directas del artista, que ratificaron la autenticidad de la información y la identidad de la víctima.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del entretenimiento revisaron y compartieron las últimas historias del cantante como una forma de homenaje. Esas publicaciones quedaron como el registro final de su actividad pública, pocas horas antes del accidente que conmocionó al país.

