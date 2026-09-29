Nuevas boletas habilitadas y todo lo que sabemos sobre BTS en Colombia

BTS llegará a Bogotá este 2 de octubre. La banda regresa a los escenarios después de que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook terminaran el servicio militar obligatorio que exige Corea del Sur. Su sexta gira mundial presenta el álbum Arirang y arrancó el 9 de abril de 2026. El tour terminará en marzo de 2027, con 88 shows en 34 ciudades de 23 países, todos en estadios. En casi todos los destinos las entradas se agotaron y dejaron a miles de fans sin poder asistir. Puede leer: Laura Pausini anunció concierto en Medellín: fecha, precio de boletas y otros detalles

¿Cuándo salen las nuevas boletas?

El lunes 28 de septiembre se confirmó que este martes 29 saldrá a la venta un número muy limitado de boletas adicionales en Ticketmaster, para las dos fechas. El anuncio lo hizo @musictrendscol en Instagram y X. Se trata de entradas que estaban retenidas por temas de producción y de otras que fueron canceladas por incumplir los términos de compra. La venta comienza a las 3:00 p. m. La sala de espera para la fila virtual abre unos 30 minutos antes, así que se recomienda tener el usuario creado y entrar desde las 2:30 p. m. Cada persona podrá comprar hasta cuatro boletas por fecha y se atenderá por orden de llegada.

Los precios serán los mismos de la venta inicial. Van desde $300.000 en las localidades Sur Baja, Norte Baja y Oriental Norte Baja hasta $1.081.000 en la gramilla VIP, con servicio incluido. Existe además un paquete VIP con prueba de sonido de $2.953.000.

#UPDATE: Por ajustes de producción y entradas canceladas debido a violación de los términos de compra, un número muy limitado de entradas estará disponible para los shows de BTS en Colombia 🇨🇴 MAÑANA a las 3pm en @Ticketmastercol 🎫🚨Aquí todos los detalles 👇🏻 https://t.co/UAkEYI093V — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 28, 2026

¿Qué es una liberación de producción?

Son boletas que se retienen al inicio por montaje, visibilidad o requerimientos técnicos. Se ponen a la venta cuando se confirma la configuración final del escenario y se sabe qué asientos adicionales se pueden abrir. Su ubicación puede variar según la zona del estadio.

Así ha sido el show

Hasta hoy, BTS ha tocado en 10 países y las críticas han sido muy positivas. Forbes calificó los shows de apertura en Goyang como un espectáculo deslumbrante. Lea también: Shakira transmitirá en vivo uno de sus conciertos en Madrid: fecha, hora y cómo ver el show El escenario es de 360 grados. El concierto se realiza en el centro del estadio, con pasarelas que salen de la tarima principal y un escenario circular en medio. Incluye un pabellón inspirado en el palacio Gyeongbokgung, con pirotecnia, fuego y luces LED. El mapa del estadio en Bogotá muestra la gramilla con brazos de escenario en forma de X. En otros países el concierto ha durado cerca de dos horas y media. El repertorio combina éxitos como Dynamite con la mayoría de las canciones de Arirang. El repertorio de Bogotá no está confirmado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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