Nuevas boletas habilitadas y todo lo que sabemos sobre BTS en Colombia

BTS llegará a Bogotá este 2 de octubre. La banda regresa a los escenarios después de que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook terminaran el servicio militar obligatorio que exige Corea del Sur. Su sexta gira mundial presenta el álbum Arirang y arrancó el 9 de abril de 2026.
El tour terminará en marzo de 2027, con 88 shows en 34 ciudades de 23 países, todos en estadios. En casi todos los destinos las entradas se agotaron y dejaron a miles de fans sin poder asistir.
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