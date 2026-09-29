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Otro de los implicados en el secuestro del ingeniero Andrés Camilo aceptó su culpa y dio pistas sobre su secuestro

Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, se allanó a los cargos por desaparición forzada y suministró nuevas pistas de lo sucedido con este ingeniero forestal el 3 de abril de 2022.

  • Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, estuvo vinculado con la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia hace cuatro años. FOTOS: CORTESÍA
    Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, estuvo vinculado con la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia hace cuatro años. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Brayan Andrei Palacio Arango, de 21 años, aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Lo hizo en medio del proceso que ya deja cinco personas capturadas y que ha permitido esclarecer qué ocurrió con este profesional de la ingeniería forestal el 3 de abril de 2022.

Luego de que alias El Cabo, como es conocido dentro del grupo delincuencial El Mesa, se allanara a los cargos cometidos cuando tenía 17 años, entregó información clave que permitió, por ejemplo, ubicar en un lote de Bello el carro en el que fue movilizado durante su secuestro y posterior desaparición en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.

Según la Fiscalía, entre la información suministrada por el capturado, manifestó: “El ingeniero forestal se encontraba realizando labores para una empresa pública cuando fue interceptado, amenazado con armas de fuego y elementos cortopunzantes, agredido y obligado a subir a un camión que posteriormente se dirigió hacia un inmueble”.

Entérese: Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez

Palacio Arango aseguró en su confesión que su función dentro del secuestro del ingeniero fue la de vigilar los recorridos que estaba realizando en el parque de San Andrés de Cuerquia para saber el momento en que iba a pasar por la zona en la que fue raptado, a una cuadra de la iglesia del Parque Principal.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, uno de los encargados del proceso de defender a la familia del ingeniero, aseguró en sus redes sociales: “En la tarde de hoy (lunes) otro criminal acepta cargos por el cruel asesinato del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez. Alias el cabo se allanó a cargos por el macabro crimen. Se vienen nuevas capturas”.

Le puede interesar: Carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Camilo fue hallado en lote invadido del Hospital Mental de Antioquia

Tras aceptar los cargos, Palacio Arango esperará su sentencia por el delito de desaparición forzada agravada, la cual se le dará bajo la ley de infancia y adolescencia, debido a la edad que tenia cuando tuvo participación directa en el crimen.

Se estima que, al menos, otras cinco personas vinculadas a la desaparición de este ingeniero podrían ser detenidas en los próximos días, con base en los testimonios entregados por los capturados que aceptaron su responsabilidad en estos hechos.

El otro de los procesados que se allanó a los cargos ante el juez fue Juan Diego Echavarría Arango, alias Se lo Juro, quien también participó en los hechos contra este profesional cuando era menor de edad. Este hombre habría entregado pistas sobre el sitio donde habrían enterrado a Andrés Camilo luego de su presunto asesinato, a pocos metros del río San Andrés.

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Además de “El Cabo” y “Se lo Juro”, ya se encuentran detenidos Juan Fernando Tobón Correa, alias Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willington Ortiz Muñoz, alias Willy; quienes hasta el momento no han aceptado ninguna responsabilidad en este crimen.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo?
Brayan Andrei Palacio Arango, de 21 años, es señalado de pertenecer al grupo delincuencial El Mesa y de haber participado en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes cuando tenía 17 años.
¿Qué aceptó Brayan Andrei Palacio Arango en el caso de Andrés Camilo Peláez?
Palacio Arango aceptó voluntariamente su responsabilidad ante un juez por su participación en la desaparición del ingeniero y se allanó a los cargos de desaparición forzada agravada.
¿Qué información entregó alias El Cabo sobre la desaparición del ingeniero?
Según la Fiscalía, entregó información sobre la interceptación, agresión y traslado de Andrés Camilo Peláez, además de explicar cuál fue su función durante el secuestro. Sus declaraciones también permitieron ubicar en Bello el vehículo utilizado para movilizar al ingeniero.
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