La FIFA gana, los países asumen riesgo: ¿cuánto invirtieron las últimos naciones sede del Mundial y qué ganaron?

Más allá de mover la pasión de miles de millones de aficionados, reunir culturas y paralizar al planeta durante un mes, el Mundial de la FIFA es uno de los negocios más grandes del deporte. Sin embargo, para los países que lo organizan, las cuentas no siempre terminan en verde.
La Copa Mundial de la Fifa 2026, que se está realizando en Estados Unidos, México y Canadá, además de ser un espectáculo deportivo, es una apuesta de una inversión de tres naciones que unieron fuerzas para recibir retornos de inversión en rubros como turismo, aumento del PIB, infraestructura, entre otros. Lo cierto es que el antecedente no es tan así.
Y es que, aunque el evento impulsa el turismo, el consumo y la actividad económica durante varias semanas, la experiencia de los últimos cinco mundiales demuestra que el retorno financiero directo suele ser inferior a las enormes inversiones que realizan los países anfitriones. En muchos casos, los beneficios terminan siendo más intangibles que contables.
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