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Vencer el dolor: Céline Dion vuelve a los escenarios tras años de ausencia por problemas de salud

La cantante canadiense fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable

  • Céline Dion ha vendido cerca de 260 millones de álbumes en el mundo. Foto
    Céline Dion ha vendido cerca de 260 millones de álbumes en el mundo. Foto
Agencia AFP
hace 3 horas
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La cantante canadiense Céline Dion vuelve a los escenarios tras una ausencia de más de un lustro, en un nuevo capítulo de una vida fuera de lo común, entre cuento de hadas, dolor y el amor inquebrantable del público.

Lea también: El impresionante momento en el que Céline Dion sufre un ataque mientras grababan su documental

Este sábado arranca la primera serie de conciertos, 16 en total, que la artista de 58 años dará en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París. Están previstas otras 10 fechas en mayo.

La diva llevaba más de seis años alejada del público, desde que tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.

Desde 2022 lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el Himno al amor de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, Dion, la ganadora de cinco Grammy, que cuenta con cerca de 260 millones de álbumes vendidos en el mundo, aplazó varias veces su regreso a los escenarios previsto para 2025.

“Estoy realmente bien. Me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco”, dijo la cantante en marzo en sus redes sociales al anunciar sus conciertos en París.

El triunfo del Titanic

Dion, que tuvo momentos muy duros en su vida, siempre ha demostrado tener una gran fuerza interior.

El año 2016 estuvo marcado por la muerte de René Angélil, su mentor, esposo y padre de sus tres hijos, y el hombre que la descubrió en su pequeña localidad natal de Charlemagne, cerca de Montreal, en el Canadá francófono.

Nacida en 1968, la benjamina de una familia modesta y numerosa –de 14 hijos– y con una clara vena artística muestra rápidamente su talento para el canto.

Cuando tiene 12 años, su madre, apodada “Mamá Dion”, envía una casete a Angélil, representante de artistas.

“Cuando oí esa voz, nunca había oído nada igual. Para mí, es la voz más bella del mundo”, dirá más tarde Angélil.

Para financiar su primer álbum, el productor hipoteca su propia casa: es el comienzo de una trayectoria triunfal digna de Hollywood.

Tiempo después, ya siendo adulta, su historia de amor con “René”, 26 años mayor que ella, desconcierta cuando se hace pública y copa las portadas de la prensa del corazón. Se casan por todo lo alto en 1994 y la boda, en la basílica de Notre-Dame de Montreal, es retransmitida en directo por televisión.

Tres años después, el mundo entero sucumbe a My heart will go on, de la banda sonora de Titanic, de James Cameron. Esta canción se convertirá en el mayor éxito de su carrera.

En Francia, país con la que Dion tiene un vínculo especial, la habían descubierto mucho antes, en 1983, en un famoso programa de televisión.

“Llegará muy lejos (...). Recuerden bien el nombre de esta joven”, dijo el presentador de la emisión, Michel Drucker.

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El álbum que hizo de la mano del conocido artista galo Jean-Jacques Goldman en 1995, D’eux, que incluye Pour que tu m’aimes encore, es el disco en francés más vendido en el mundo, con unos 10 millones de ejemplares.

“Cuando ya no esté, pienso sinceramente que seguirá sonando y que se seguirá cantando”, dijo la estrella en un documental difundido en 2025.

¿Por qué Céline Dion estuvo más de seis años alejada de los escenarios?
Céline Dion se alejó de los escenarios por problemas de salud después de interrumpir su gira iniciada en 2019; posteriormente fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable.
¿Qué enfermedad tiene Céline Dion y cómo afecta su capacidad para cantar?
Céline Dion padece síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos, dificultades que han condicionado sus presentaciones y retrasado su regreso a los escenarios.
¿Cuándo vuelve a cantar Céline Dion en vivo?
Céline Dion inicia este sábado una serie de 16 conciertos en la Plenitude Arena, en las afueras de París, y tiene previstas otras 10 presentaciones para mayo.
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