Vencer el dolor: Céline Dion vuelve a los escenarios tras años de ausencia por problemas de salud

La cantante canadiense Céline Dion vuelve a los escenarios tras una ausencia de más de un lustro, en un nuevo capítulo de una vida fuera de lo común, entre cuento de hadas, dolor y el amor inquebrantable del público.

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Este sábado arranca la primera serie de conciertos, 16 en total, que la artista de 58 años dará en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París. Están previstas otras 10 fechas en mayo.

La diva llevaba más de seis años alejada del público, desde que tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.

Desde 2022 lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el Himno al amor de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, Dion, la ganadora de cinco Grammy, que cuenta con cerca de 260 millones de álbumes vendidos en el mundo, aplazó varias veces su regreso a los escenarios previsto para 2025.

“Estoy realmente bien. Me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco”, dijo la cantante en marzo en sus redes sociales al anunciar sus conciertos en París.