Sofía Bustamante y un recital en homenaje a su maestra Teresita Gómez

A finales de agosto la maestra Teresita Gómez –una de las pianistas más queridas y respetadas del país– entregó al Claustro Comfama, el piano Wendl & Lung que la acompañó durante más de 20 años de enseñanza.

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“Me sueño que mis estudiantes y los jóvenes tengan una sala para tener conciertos didácticos, que ellos mismos expliquen las obras, que vengan de los colegios a mirar cómo esos jovencitos se dedican a este género de música”, dijo la maestra durante el evento que celebró la entrega del instrumento.

Ese sueño de la maestra empieza a cumplirse este sábado 12 de septiembre con el recital de Sofía Bustamante, alumna de la maestra desde los 13 años, y heredera de ese compromiso y ese amor con la música que Teresita pone en el centro de su enseñanza.

–Ella es muy exigente, pero amorosamente, es muy paciente. Siempre exigía mucho respeto por la música, pero siempre cuidándolo a uno como persona. Cuando llegaba a su clase, siempre podíamos hablar de qué me había pasado en la semana, si había podido estudiar, si no, si estaba emocionalmente bien, lo que fuera para ella saber cómo abordarme en clase y exigirme hasta el punto en el que yo podía seguirla. Yo creo que eso es lo que hace a un gran maestro, saber qué necesita el alumno y no simplemente exigirle –dice Sofía.

La historia de Sofía con el piano empezó a los cinco años. Su hermana mayor estaba en clases y ella quiso entrar también. Estuvo en la academia Yamaha hasta los 13 años, cuando la profesora no tenía nada más que enseñarle, entonces logró, por intermedio de un conocido de su familia que Teresita la escuchara tocar. Fue hasta su casa en el barrio Prado, tocó Lejano Azul de Luis A. Calvo, es lo que recuerda, eso y el amor con el que la recibió Teresita.

Ahí empezaron las clases, una vez a la semana. Un par de años después Teresita le sugirió que se dedicara al piano, que lo hiciera su profesión y se encargó de que así fuera. Por un momento Sofía pensó en estudiar Derecho, pero se decidió por la música, estudio en la Universidad de Antioquia, también con Teresita. Continuó su formación en París, donde obtuvo un diploma en Estudios Musicales, de ahí se fue a Madrid e hizo una maestría en piano con Luis Fernando Pérez en el Centro Superior Katarina Gurska. El año pasado se ganó el Concurso Nacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, uno de los eventos de formación e interpretación musical más importantes y con mayor trayectoria del país.

–Teresita fue la me hizo enamorar del piano. Sabía qué obra ponerme dependiendo del estado emocional en el que estaba y así me fue llevando. Ella tiene una imaginación con la música infinita y entra en un estado en el que es capaz de imaginar todas las posibilidades que pueden surgir mientras haya música –cuenta Sofía.

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La música tiene todo que ver con el amor. Parte del trabajo de los artistas es generar vínculos entre la música y la audiencia.

Este sábado, Sofía Bustamante vuelve a tocar el piano que la acompañó durante el pregrado. Presentará un repertorio con el que explora la relación de los compositores con lo visual, la capacidad para imágenes a partir del sonido. El programa incluye La Sonata para piano n.º 15, también conocida como la sonata pastoral de Beethoven, Una barca sobre el océano de Ravel y Cuadros de una exposición de Músorgski.