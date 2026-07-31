CEO de los Grammy responde a decisión de BTS de no presentarse a los premios en 2027

La sensación global del K-pop BTS anunció el miércoles que no presentará su música para los premios Grammy del próximo año, tras la introducción por parte de la Academia de la Grabación de nuevas categorías que incluyen la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.
Se esperaba que las megaestrellas surcoreanas compitieran por varios de los máximos galardones de los Grammy, incluido Álbum del Año, después de que su disco de regreso, ARIRANG, se convirtiera en uno de los mayores éxitos de ventas de este año.