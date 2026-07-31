CEO de los Grammy responde a decisión de BTS de no presentarse a los premios en 2027

La sensación global del K-pop BTS anunció el miércoles que no presentará su música para los premios Grammy del próximo año, tras la introducción por parte de la Academia de la Grabación de nuevas categorías que incluyen la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. Se esperaba que las megaestrellas surcoreanas compitieran por varios de los máximos galardones de los Grammy, incluido Álbum del Año, después de que su disco de regreso, ARIRANG, se convirtiera en uno de los mayores éxitos de ventas de este año.

“Este año hemos decidido no presentarnos a los Grammy”, anunciaron los integrantes de BTS en publicaciones coordinadas en sus cuentas personales de Instagram. “Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma”, añadieron. BTS es el primer grupo íntegramente surcoreano en liderar la lista de sencillos de Billboard en Estados Unidos, logro que alcanzaron con su tema de 2020 Dynamite, su primer éxito cantado completamente en inglés. A pesar de actuar en los Grammy y recibir varias nominaciones, incluida la de Mejor Videoclip, el grupo nunca ha ganado.

¿Qué responde la organización?

El director ejecutivo de los Grammy, Harvey Mason Jr., dijo en un comunicado sentirse “entristecido” por la decisión de la banda y que un triunfo en la categoría asiática no le impide ganar en otras.