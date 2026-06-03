Falleció Peabo Bryson, la voz de varias películas de Disney y leyenda del R&B

Su nombre quizá no sea muy conocido para el público latino, pero sus canciones sí. Peabo Bryson le dio voz a canciones originales de clásicos del cine como Beauty and the beast (La bella y la bestia) o a A whole new world de la película Aladdin. La primera la cantó con Celine Dion, la segunda con Regina Belle.
El músico, una de las grandes voces del R&B norteamericano falleció a los 75 años según lo comunicó su familia.
Murió este martes 2 de junio por la noche, “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”, escribieron.