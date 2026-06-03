Falleció Peabo Bryson, la voz de varias películas de Disney y leyenda del R&B

Su nombre quizá no sea muy conocido para el público latino, pero sus canciones sí. Peabo Bryson le dio voz a canciones originales de clásicos del cine como Beauty and the beast (La bella y la bestia) o a A whole new world de la película Aladdin. La primera la cantó con Celine Dion, la segunda con Regina Belle. El músico, una de las grandes voces del R&B norteamericano falleció a los 75 años según lo comunicó su familia. Murió este martes 2 de junio por la noche, “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”, escribieron.

¿Quién era Peabo Bryson?

Su nombre de pila fue Robert L. Bryson, nació el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur. Fue un baladista de renombre mundial que comenzó su carrera como vocalista principal de Al Freeman & The Upsetters y Moses Dillard & The Tex-Town Display. “En 1976, lanzó su álbum debut, Peabo, con el sello Bullet/Bang de Atlanta. Peabo compuso casi todas las canciones de este álbum (algunas junto al gran Thom Bell), además de contar con la participación del joven Luther Vandross como corista y la estrella de cine Tamara ‘Cleopatra Jones’ Dobson, quien le dedicó una foto en la contraportada”, cuenta la biografía en su página oficial. Puede leer: Conciertos latinoamericanos gratis en la nueva edición de Circulart Su carrera en el R&B trajo éxitos como If Ever You’re in My Arms Again, Can you stop the rain y Tonight I celebrate my love, pero fue gracias a las famosas películas animadas de Disney que Peabo ganó dos premios Grammy y dos premios Óscar para ambas canciones.