La champeta ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, ¿qué implica?

Este jueves, que se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad, la champeta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En Cartagena se entregó oficialmente a los portadores tradicionales la resolución que aprueba el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la champeta del Caribe colombiano. Lea: Urabá celebra: declaran al bullerengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Este reconocimiento protege y exalta el valor de una manifestación cultural que nació en las comunidades afrodescendientes y populares de Cartagena y el Caribe. A finales del año pasado, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó la inclusión de la champeta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Con esta decisión se reconoce que la champeta no es solo música y baile, sino también todo un universo cultural relacionado con otras expresiones del Caribe colombiano. La Fundación Roztro de Cartagena presentó el Plan Especial de Salvaguardia, un documento que reúne las acciones necesarias para garantizar que esta cultura siga viva. Allí se explica que la champeta también incluye su contexto social, su lenguaje y la tradición oral que hace parte de la cultura picotera.

El Consejo Nacional de Patrimonio también destacó el trabajo de los artesanos y artistas que fabrican los picós, además de las fiestas, festivales y encuentros de champeta que cada vez tienen más importancia y popularidad en el Caribe colombiano. La resolución, que protege 11 expresiones vinculadas a este universo cultural, también reconoce los lugares donde vive y a las personas que han trabajado durante años para mantenerla viva y transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones. Este reconocimiento es el resultado de un proceso colectivo en el que, desde 2023, han participado artistas, bailarines, artesanos, constructores de picós, investigadores, gestores culturales y organizaciones comunitarias de Cartagena y otras zonas del Caribe.

¿Qué significa que la champeta sea Patrimonio Cultural Inmaterial}’

La resolución del PES es el documento oficial con el que el Ministerio de las Culturas reconoce y protege una manifestación cultural importante para el país. La idea no es “congelar” la tradición ni convertirla en algo de museo, sino ayudar a que siga viva, creciendo y pasando de generación en generación. En el caso de la champeta, el PES reconoce que esta cultura es mucho más que un género musical. También incluye la danza, los picós, los barrios, las fiestas, la memoria, las formas de hablar y los espacios donde las comunidades se reúnen. Además, busca proteger todo lo que hace posible la existencia de la champeta: las personas, los saberes, los objetos, las historias y las tradiciones.