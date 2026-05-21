No se pierda el parche del finde: llegó Días del Libro a Carlos E. con 300 eventos culturales

La Feria Popular Días del Libro llega a su edición 20, precisamente el año en el que Medellín fue declarada Capital Mundial del Libro para el 2027. Con una programación de 300 actividades, el evento cultural se realizará entre hoy y el domingo en el tradicional barrio de Carlos E. Restrepo. Según las proyecciones de sus organizadores, esperan la asistencia de 30.000 visitantes, en un horario que comienza a las diez de la mañana y se extiende hasta las nueve de la noche.
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El secretario de Cultura, Santiago Silva, le contó a EL COLOMBIANO que esta edición de Días del Libro se convierte en un escenario previo a la programación que tendrá Medellín en su condición de Capital Mundial del Libro. Indicó además que la feria centrará parte de su programación en resaltar la labor de los libreros y el papel que han tenido en el desarrollo de los hábitos de lectura en la ciudad.
Según explicó el funcionario, el evento nació de la mano de los libreros y desde su origen ha mantenido una relación cercana con ellos. Para esta edición habrá 51 expositores, entre librerías pequeñas, medianas y editoriales independientes. “El evento busca resaltar a los líderes locales y que la conversación gire alrededor de ellos”, afirmó el funcionario, quien agregó que los resultados económicos obtenidos durante las versiones anteriores han convertido a la feria en un espacio importante para las ventas y la visibilidad del sector editorial independiente. Para este año se proyectan ventas cercanas a los 300 millones de pesos entre la muestra comercial y gastronómica.