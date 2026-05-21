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RD Congo, rival de Colombia, suspendió su concentración por brote de ébola; Fifa ya vigila el caso

Los africanos integran el grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Tanto la Fifa como los anfitriones ya tomaron algunas medidas para evitar un brote mayor del virus.

  • República Democrática del Congo confirmó su presencia en el Mundial tras ganar la repesca continental venciendo a Jamaica. Foto: Getty Images
    República Democrática del Congo confirmó su presencia en el Mundial tras ganar la repesca continental venciendo a Jamaica. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La Selección de República Democrática del Congo se ha visto obligada a suspender su campamento en su país y el evento de despedida en Kinshasa debido a un grave brote de ébola detectado en el este de esta nación.

Esta medida fue recomendada por el Ministerio de Sanidad local para preservar la salud y seguridad de los integrantes del equipo y sus aficionados en medio de esta emergencia.

Lea también: Qué se sabe de la nueva epidemia de ébola en RD Congo; ya van 91 muertos

La decisión se da en medio del brote de ébola correspondiente a una variante poco común del virus, denominada Bundibugyo, que ya ha causado más de 130 muertes y aproximadamente 600 casos sospechosos en la región.

Debido a la rapidez de su propagación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales y puede alcanzar tasas de letalidad de hasta el 50%.

A pesar de la cancelación del campamento, el portavoz de la selección, Jerry Kalemo, confirmó a los medios que el resto de la preparación continúa según lo previsto. El funcionario aclaró que el combinado africano tiene programado trasladar sus entrenamientos a Europa, donde disputará partidos amistosos contra Dinamarca (3 de junio en Lieja, Bélgica) y Chile (9 de junio en La Línea, España).

La participación de los Leopardos, como es apodada, en el Mundial 2026 marca su regreso a la máxima cita orbital desde 1974 cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

Ante esta situación de salubridad que marca el volver a competir en una copa del mundo, la Fifa ha informado que mantiene una comunicación estrecha con la Federación Congoleña de Futbol (Fecofa) y autoridades sanitarias internacionales para monitorear el caso y garantizar la seguridad del torneo.

Por otra parte, Estados Unidos, principal anfitrión del Mundial, ha implementado una restricción temporal de entrada por 30 días para ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en zonas afectadas.

Esta restricción no aplicará para los futbolistas congoleños ya que el plantel ha permanecido concentrado en Europa durante las últimas semanas. Un panorama contrario presentan los aficionados de esa nación que pretendan viajar a territorio norteamericano.

La República Democrática del Congo integra el grupo K donde debutará ante Portugal el 17 de junio en Houston. Posteriormente, se enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara, México, país que ya ha activado protocolos de vigilancia epidemiológica y una alerta preventiva de viaje ante el riesgo de propagación. Su cierre en el grupo K será ante Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta, EE. UU.

Siga leyendo: Fifa activa protocolos sanitarios por brote de ébola antes del Mundial 2026

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