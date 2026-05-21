RD Congo, rival de Colombia, suspendió su concentración por brote de ébola; Fifa ya vigila el caso

La Selección de República Democrática del Congo se ha visto obligada a suspender su campamento en su país y el evento de despedida en Kinshasa debido a un grave brote de ébola detectado en el este de esta nación.

Esta medida fue recomendada por el Ministerio de Sanidad local para preservar la salud y seguridad de los integrantes del equipo y sus aficionados en medio de esta emergencia.

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La decisión se da en medio del brote de ébola correspondiente a una variante poco común del virus, denominada Bundibugyo, que ya ha causado más de 130 muertes y aproximadamente 600 casos sospechosos en la región.

Debido a la rapidez de su propagación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales y puede alcanzar tasas de letalidad de hasta el 50%.

A pesar de la cancelación del campamento, el portavoz de la selección, Jerry Kalemo, confirmó a los medios que el resto de la preparación continúa según lo previsto. El funcionario aclaró que el combinado africano tiene programado trasladar sus entrenamientos a Europa, donde disputará partidos amistosos contra Dinamarca (3 de junio en Lieja, Bélgica) y Chile (9 de junio en La Línea, España).

La participación de los Leopardos, como es apodada, en el Mundial 2026 marca su regreso a la máxima cita orbital desde 1974 cuando compitió bajo el nombre de Zaire.