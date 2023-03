Alicia Keys confirma concierto en Colombia; esto se sabe de fecha y boletería

Es una de las artistas más conocidas y exitosas de la escena pop, R&B y el soul de Estados Unidos. Alicia Keys, de 42 años, cosecha en su lista de triunfos 16 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.

Ocho álbumes de estudio y éxitos como Girl on fire, Fallin’, A woman’s worth, if I ain´t got you, No one, Empire State of Mind ft. Jay-Z, Show me love ft. Miguel avalan la carrera de la cantante, compositora, pianista y música nacida en Nueva York.