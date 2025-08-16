“Latinoamérica está produciendo a algunos de los fotógrafos más increíbles del mundo”

En lo que va de este siglo, The New York Times (NYT) se ha encargado de cubrir algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos años. La invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto entre Israel y Gaza, y las tensiones entre Estados Unidos e Irán son algunos de ellos, los cuales han llegado a millones de ojos por medio de las fotografías de este medio con más de 170 años de historia. Latinoamérica no se ha escapado de su lente: el narcotráfico, la violencia política y las crisis migratorias han sido solo la punta del iceberg de historias que han sido retratadas por este periódico.

Craig Allen hace parte del equipo de editores internacionales de The New York Times: es el encargado de coordinar y seleccionar las fotografías de las Américas, una región que abarca Latinoamérica y Canadá. El fotoperiodista visitó Colombia por primera vez recientemente, como invitado al II Festival Fotográfico de Medellín, organizado por la Biblioteca Pública Piloto (BPP). EL COLOMBIANO conversó con él sobre su oficio, los retos de formar parte de uno de los medios más destacados del mundo y los desafíos actuales del fotoperiodismo.

¿Cómo se interesó por la fotografía? “Cuando era niño, tenía unos 7 u 8 años, mis padres me dejaron suscribirme a un club de lectura. Era de esos donde tienes una lista de libros, escoges uno y te lo envían por correo cada mes. Uno de los que recibí en ese entonces —porque siempre me interesó la historia— se llamaba The Camera at War. Era una especie de antología de fotografía de guerra desde sus orígenes: desde la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, con fotos de Roger Fenton, quien fue el primer fotógrafo de guerra, hasta la guerra de Vietnam. Creo que el libro terminaba en los años 70 con la guerra civil en Líbano. En fin, era un libro antiguo, pero me hizo fascinarme con el poder del fotoperiodismo cuando era solo un niño. Ver esas imágenes era impresionante, observar la guerra documentada en fotografía me marcó mucho. Pero realmente en ese momento no sabía todavía que quería ser fotógrafo. Siempre lo tuve en la cabeza, pero cuando entré a la universidad todavía no tenía claro a qué quería dedicarme. Comencé estudiando para ser periodista y en mi universidad había un programa muy sólido de fotoperiodismo, así que tomé la primera clase, que era de fotografía básica: aprender a hacer fotos, revelar rollos en blanco y negro, y hacer impresiones. Esto fue en los noventa, así que no había fotografía digital todavía. Aprendíamos en cuarto oscuro, revelábamos rollos, imprimíamos a mano. Esa clase reactivó todos esos recuerdos de las fotografías que había visto de niño. Luego empecé a aprender sobre fotógrafos posteriores a los del libro, como Susan Meiselas, James Nachtwey, Diane Arbus. Me sumergí en ese mundo y me volví un gran admirador del fotoperiodismo”. Usted ha podido estar de los dos lados: ha sido fotógrafo y desde hace casi 20 años es editor del NYT. ¿Cuál ha sido el cubrimiento más difícil que ha tenido que hacer? “Definitivamente diría que ISIS, cuando las fuerzas norteamericanas e iraquíes estaban peleando en contra del Estado Islámico en Irak y Siria. Teníamos a un fotógrafo cerca de las milicias británicas y las fuerzas de seguridad iraquíes. Fue extremadamente peligroso. Pero, claro, toda guerra lo es. No estuve tan involucrado en la cobertura de Ucrania, aunque sí participé mucho al principio, y fue muy peligroso –y todavía lo es– por los drones. Los rusos y ucranianos inventaron este tipo de conflicto, en el que esta tecnología es protagonista y no puedes esconderte de ellos, no sabes cuándo van a venir. Creo que lo más peligroso de una guerra es la artillería justamente por eso, porque puede venir de la nada y si estás en el lugar equivado en el momento equivocado puedes terminar muerto. Esto ha hecho que el panorama de seguridad cambie para nosotros. Hay muchos lugares donde cubrir es difícil, pero para mí, Ucrania y la guerra contra ISIS han sido los más retadores”. En ese tipo de contextos violentos, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debe haber para cubrir? “Nunca enviamos a un fotógrafo o reportero a una situación peligrosa si no tenemos un plan de seguridad sólido. Tratamos a los freelancers igual que al personal fijo: todos reciben el mismo plan de seguridad. Esto es crucial. No hay ninguna historia ni fotografía que valga la pena si implica poner en riesgo la vida de nuestro equipo o de alguna de las personas que esté en el lugar. Entonces, si la situación es delicada, todo comienza con un plan de seguridad. Tenemos asesores especializados. Le pedimos a la persona que lidera la cobertura –ya sea el fotógrafo o el reportero– que nos presente una especie de documento con los posibles peligros o retos. Luego lo revisamos con el asesor, hacemos un plan, lo aprobamos y entonces pueden salir. Nos aseguramos de que reporten su ubicación, y si están en zonas remotas usan dispositivos satelitales para que podamos seguirlos en tiempo real. Normalmente deben reportarse dos veces al día. En coberturas más difíciles, como zonas de guerra, los asesores de seguridad incluso acompañan al equipo. No son militares ni están armados, pero tienen muchísima experiencia y toman las decisiones clave: si se puede ir, cuánto tiempo quedarse y cuándo salir. Así que depende de la cobertura, pero la seguridad siempre es la prioridad”. Otro reto, pero a la hora de decidir qué fotografías publicar, debe ser balancear el impacto visual y la responsabilidad de contar la historia fiel a la realidad... “Sí, eso también es muy importante para nosotros. Es fundamental contar las historias con sensibilidad, de una manera que no oculte lo que está ocurriendo, pero también hay que ser cuidadosos, especialmente cuando se abordan cuestiones culturales o en contextos violentos. Así que, en la mayoría de los casos en los que se tratan temas sensibles, tenemos un proceso muy reflexivo sobre lo que hacemos. Todo comienza con los editores de fotografía que seleccionamos las imágenes. Luego, yo hablo con mi jefe y le digo: ‘¿Qué opinas de esta imagen o de esta serie de imágenes? ¿Es demasiado? ¿Podemos argumentar que vale la pena mostrarla?’. Después de eso, dependiendo de lo difícil o delicada que sea la historia, puede pasar al director de fotografía, quien evalúa y dice si la apoya o no. Y luego hay otra capa más: en The New York Times tenemos un equipo llamado Standards Desk. Son personas que leen las historias pensando en cómo serán percibidas en el mundo exterior: por los lectores comunes, por personas en otros países o incluso por quienes están en el lugar donde ocurrió la historia. Creo que hoy somos mucho más cuidadosos con lo que mostramos y por qué lo mostramos, mucho más que en el pasado. En ese entonces, solo era un periódico impreso. Pero ahora, cualquier persona en el mundo puede ver y leer nuestra cobertura. Así que, hoy en día, realmente consideramos al NYT como una plataforma mundial. Buscamos el equilibrio y la imparcialidad. Para eso es muy importante esta serie de pasos, al igual que tener conversaciones constantes sobre por qué mostramos lo que mostramos o por qué decimos lo que decimos. Eso también es fundamental”.