Elder Dayán está listo para presentarse en la Feria de las Flores 2026: detalles sobre su concierto en el Obelisco

Inigualable es como Elder Dayán Díaz describe a su padre, Diomedes Díaz, “el Cacique de la junta”, quien murió hace ya trece años.
Aunque muchos, al ver cantar al vallenatero de 38 años, aseguran que las similitudes son innegables –por las notas altas, los movimientos de los brazos y hasta por algunas expresiones faciales–, él asegura que nunca habrá otro como el intérprete de Sin medir distancias, a pesar de que haya cientos que deseen imitarlo.
Lea: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación
Ese es el punto: a pesar del lazo de sangre que los une, ni en el escenario ni en el estudio de grabación Elder ha intentado calcar la voz, el carisma o los movimientos del gran exponente del género caribeño.
Durante más de dos décadas, Díaz ha construido una carrera que lo ha llevado a ser considerado una de las mejores voces actuales del vallenato.
Elder, reconocido por éxitos como Amantes, Modo Avión y Reina Guajira, es uno de los seis artistas que se presentarán este viernes y en el Concierto Inaugural de la Feria de las Flores 2026, que se realizará en el sector Obelisco y en el que también estarán la Red de Músicas, El Tropicombo, Rikarena, Piso 21 y Francy.
Él será el encargado de llevar el vallenato a uno de los eventos más importantes del año en la capital antioqueña, tal como lo ha hecho durante este 2026 en distintos escenarios del país, según le contó a EL COLOMBIANO.