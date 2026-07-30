Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación

Haciendo cuentas y devolviéndonos en el tiempo, la primera Feria de las Flores se realizó en mayo de 1957 gracias a la Junta de la Oficina de Fomento y Turismo de la época.
Desde la historia y la antropología esa primera celebración en mayo la asocian al mes de la mujer, pero rápidamente eso cambió porque ya, al año siguiente, pasaría la fecha a agosto para que coincidiera con la independencia de Antioquia.
De ahí en adelante, la feria ha crecido con la modernidad, los eventos se han transformado, unos se han ido y han llegado otros y cada año el evento atrae más turistas que el año anterior.
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Este 2026, por ejemplo, la feria tendrá más de 100 actividades, con programación en las 16 comunas y los 5 corregimientos, lo dijo el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La idea es que “la Feria llegue a todos los rincones de Medellín. Esperamos recibir más de 328.000 visitantes, generar 17.200 empleos y generar una ganancia económica cercana a los 60,6 millones de dólares”, dijo el mandatario.
Con el lema “Medellín te quiere y florece para ti”, desde la Secretaría de Cultura tienen una lista de lo mínimo que debe hacer en esta feria, una “lista de chequeo para no perderse de nada: visitar una finca silletera, celebrar con mis amigos en las plazas de las flores, disfrutar los desfiles con mi familia, disfrutar de los artistas de mi tierra en un tablado musical, sonreírle a mi vecino y celebrar juntos y cuidar a los otros en la fiesta”.