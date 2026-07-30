Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación

Haciendo cuentas y devolviéndonos en el tiempo, la primera Feria de las Flores se realizó en mayo de 1957 gracias a la Junta de la Oficina de Fomento y Turismo de la época. Desde la historia y la antropología esa primera celebración en mayo la asocian al mes de la mujer, pero rápidamente eso cambió porque ya, al año siguiente, pasaría la fecha a agosto para que coincidiera con la independencia de Antioquia. De ahí en adelante, la feria ha crecido con la modernidad, los eventos se han transformado, unos se han ido y han llegado otros y cada año el evento atrae más turistas que el año anterior. Puede leer: Conozca al silletero marioneta más grande del país: mide seis metros Este 2026, por ejemplo, la feria tendrá más de 100 actividades, con programación en las 16 comunas y los 5 corregimientos, lo dijo el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La idea es que “la Feria llegue a todos los rincones de Medellín. Esperamos recibir más de 328.000 visitantes, generar 17.200 empleos y generar una ganancia económica cercana a los 60,6 millones de dólares”, dijo el mandatario. Con el lema “Medellín te quiere y florece para ti”, desde la Secretaría de Cultura tienen una lista de lo mínimo que debe hacer en esta feria, una “lista de chequeo para no perderse de nada: visitar una finca silletera, celebrar con mis amigos en las plazas de las flores, disfrutar los desfiles con mi familia, disfrutar de los artistas de mi tierra en un tablado musical, sonreírle a mi vecino y celebrar juntos y cuidar a los otros en la fiesta”.

Más allá de la fiesta

Un punto importante este año es un objetivo que se trazó la Administración Distrital, el compromiso con la protección y fortalecimiento del legado silletero. Por eso durante este año, las secretarías de Cultura Ciudadana, Turismo y Entretenimiento, Medio Ambiente y Gestión y Control Territorial articularon acciones en las que participaron 150 personas, con el propósito de salvaguardar esta tradición, patrimonio de Santa Elena, Medellín y Colombia.

“Trabajamos de manera articulada para desarrollar acciones de salvaguardia, acompañando a las familias silleteras, promoviendo la transmisión de sus saberes y generando las condiciones para que esta tradición continúe floreciendo en las nuevas generaciones”, contó el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo. Le puede interesar: Que no lo agarre el taco: pilas a las recomendaciones en la Avenida Regional por la Feria de las Flores Por eso, el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico realizó la evaluación del Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación cultural silletera (2024-2025). “El estudio identificó factores que representan riesgos para su continuidad, como las transformaciones del entorno ambiental, las dinámicas crecientes del turismo y los desafíos en la transmisión de saberes y prácticas campesinas” y con esa información, más las otras recogidas por las demás secretarias, se creó una Guía de buenas prácticas para la salvaguardia de la cultura silletera. Esta Feria de las Flores es una mezcla de compromiso y celebración, una invitación a ver esta semana que viene no solo como una fiesta sino como la oportunidad de proteger y conservar las tradiciones. Y para que se prepare con orden. Aquí les dejamos algunas actividades para que comparta en familia.

31 de julio, concierto inaugural y tablados toda la semana

El concierto inaugural será en el sector Obelisco. FOTO Manuel Saldarriaga

Como se ha vuelto tradición desde hace varios años, este concierto inaugural y gratuito se realizará en el sector del estadio, cerca del centro comercial Obelisco. Este año contará con la presencia de la Red de Músicas de Medellín, el Tropicombo, Rikarena, Piso 21, Elder Dayán y Francy e irá desde las 4:00 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. Este sería el primero de los tablados gratuitos de la feria. El sábado 1 de agosto habrá tres tablados: el primero en el corregimiento de Santa Elena, en el parque principal con la Orquesta La Playa, Los hijos de Octavio Mesa, Dualidad Orquesta, Arnold Moreno y Jorge Antonio Oñate. Ese día también habrá show en la Comuna 15, Guayabal, concretamente en la cancha San Rafael con Pau Vergara (de Medellín Music Lab). Estas plataformas son la oportunidad para conocer a los artistas emergentes de la ciudad. Con Pau también estarán Anni K, Dareska, Los Cumbia Star y los Chiches vallenatos. Puede leer: Cambios en el servicio del metro de Medellín: Así serán los horarios y medidas para este fin de semana de Feria de Flores El tercero será en la Comuna 13, San Javier, en la cancha el Salado con Jarah (MusicLab), la Corporación, Julián Daza, Latin Brothers y Peter Manjarrés. Para el domingo 2 de agosto: Paola Jara encabeza el tablado de la Comuna 4, Aranjuez, en la cancha La Bastilla y compartirá escenario con Nney (Music Lab), Kate Triana, los Milagrosos y el Grupo Galé. Ese día también habrá tablado en Altavista, en la plazoleta frente a la casa de Gobierno con Biviana Ramírez y su orquesta Long Play Band, Horacio Grisales e Iván Andrés Calderón. El otro tablado será en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en la vía principal, con Michel Urdaneta y su Orquesta, Paul Álvarez, Natho Ramírez y las Hermanitas Calle.

Del 2 al 7 de agosto: Parque cultural nocturno

El parque cultural nocturno será en la Plaza Gardel de 6:00 de la tarde a 12 de la noche. Comenzará la noche afro el 2 de agosto tendrá como invitados al Festival Petronio Álvarez, Martina Camargo, Giblack, Herencia de Timbiquí y La gente pesada.



El lunes 3 será la noche de la música colombiana con Edmundo Arias y su orquesta, Emily Galaviz, Petacoré, Florecer Andino y la Banda Nueva Esperanza de Manguelito.



El martes 4 será el homenaje al grupo Suramérica con Genética Popular, F31 Orquesta de tango, Dúo Coplanacu y Suramérica Siempre.



La noche de Son y Bolero será el 5 de agosto con María Cristina Plata, Septeto Santiaguero, Juan Carlos Coronel y José Mangual Jr.

Y finalmente la noche tropical el viernes 7 de agosto con la Orquesta los Cumbia Star, Orquesta Son Havana y el homenaje a Willie Colón, Luis Felipe González y el Grupo Bananas.

1 de agosto: Desfile de silleteritos en La Floresta

Será este sábado 1 de agosto de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y es la gran oportunidad para que los niños disfruten de la fiesta con sus familias y así preservar esta tradición de la mejor manera. Todo el evento se realizará en el Parque La Floresta.

1 de agosto: Desfile Chivas y flores

Es uno de los desfiles más llamativos de la feria. FOTO Esneyder Gutiérrez

Será este sábado 1 de agosto y recorrerá la Avenida Regional, el puente de Guayaquil, el soterrado del Río y la Avenida Ferrocarril. Programado desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. es la oportunidad de conocer estos vehículos tradicionales que se movieron por campos y trochas antioqueñas desde años atrás y ahora son símbolo de la región.

2 de agosto: Caminata Canina

Este año será el domingo 2 de agosto desde la estación Estadio del Metro de Medellín hasta la sede de Tierragro. Comenzará a las 8:00 de la mañana e irá con actividades para toda la familia hasta las 6:00 de la tarde. La caminata apoya este año a dos grandes causas: La fundación Hablemos por ellos y la labor de Huellas sanadoras. La idea es llevar donación de alimento “para llenar las pancitas de muchos peluditos”.

1 al 9 de agosto: Plaza de flores

Estos espacios estarán llenos de tradición para toda la familia: gastronomía, silleteros, música en vivo, artistas, talleres infantiles y mucho más. - Parque de los deseos: del 31 de julio al 4 de agosto de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. - Parques del Río: del 1 al 9 de agosto, en el mismo horario. Tendrá música en vivo y artistas toda la semana

1 de agosto: Feria al ritmo de bicicleta

Este es un desfile muy colorido. FOTO Camilo Suárez

La Feria a Ritmo de Bicicleta es el ciclopaseo que se celebra como parte de la tradicional Feria de las Flores. Este evento tiene como propósito destacar el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, económico, saludable y eficiente para descongestionar la ciudad. Este año será el 1 de agosto de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. en el Parque de las Luces donde será la salida y la llegada. “Bajamos por San Juan hacia exposiciones, seguimos en la Glorieta de Exposiciones, subimos hacia av. El Poblado hasta Premium Plaza, subimos por la calle 30 hasta la 76 con la 30, de ahí volteamos a la derecha, por la 76 hacia el parque de Belén. Retomamos la carrera 76, derecho hasta el primer y segundo parque de Laureles. Seguimos por la vía Jardín hasta la circular Primera, bordeamos la UPB, nos vamos por toda la avenida San Juan hacia el Parque de las Luces.

1 y 2 de agosto: Zona que suena

Zona que suena es el espacio para que los niños disfruten la feria. FOTO Cortesía

Zona que suena será de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en el Parque Norte. “Con acceso libre para toda la ciudadanía en las inmediaciones del parque recreativo, los menores de 14 años podrán adquirir una manilla gratuita para ingresar a algunas atracciones mecánicas, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. El Distrito entregará 6.000 manillas por día, para un total de 12.000 ingresos”, explicaron desde la alcaldía. “Tendremos magia, música, danza y una variada programación con talento local beneficiario de las convocatorias públicas del Distrito. Desde la Alcaldía de Medellín seguimos creando espacios para que las familias vivan la cultura, fortalezcan sus lazos y acerquen a los más pequeños a las tradiciones antioqueñas de una manera divertida y participativa”, expresó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

2 de agosto: Desfile Avenida Primavera

Este es un evento nuevo, se comenzó a implementar en esta administración y es un gran desfile lleno de comparsas, carrozas, música y diversión. Este año será de 10:00 a. m. - 7:00 p. m. y en el recorrido estará la música de El Combo de las Estrellas, John Alex Castaño, Golpe a Golpe, David Zahan, El Tropicombo, Joaquin Guiller y la Orquesta Danger Flow. La salida será en el parque Guayaquil y el recorrido seguirá la avenida regional de Sur a Norte para dar la vuelta por el edificio de EPM y llegar a Plaza Mayor.

5 al 8 de agosto: Semana de la cultura silletera en Santa Elena

Los silleteros abren las puertas de sus fincas para conocer de primera mano la tradición. FOTO Julio César Herrera

Esta es la oportunidad para conocer, de primera mano, cómo trabajan los silleteros, cómo construyen sus silletas, cómo vibran con esta tradición. En esta semana habrá además actividades artísticas, gastronómicas y culturales para exaltar las costumbres y el trabajo de los campesinos. Hay en total 12 fincas que se podrán recorrer en las veredas Barro blanco, Mazo, Piedra Gorda, Pantanillo, El Placer, y El llano.

7 de agosto - Desfile de autos clásicos y antiguos

Otro de los eventos más llamativos de la feria. FOTO Esneyder Gutiérrez

Otro de los grandes desfiles de la feria este año tiene como temática “Mujeres al Volante”, una apuesta que trasciende lo automotriz para reconocer elpapel de la mujer como motor de transformación en la sociedad. “Desde la llegada del primer auto a Colombia las mujeres han estado al frente del volante, como lo estuvo Lorenza Uribe Lema en 1899. Por eso, en el desfile tendremos a 140 mujeres conduciendo la misma cantidad de vehículos participantes, lo cual le dará un sabor único y especial al evento”, expresó Juan Guillermo Correa, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Museo del Transporte. Por tercer año consecutivo, el desfile tendrá como punto de salida el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con llegada en los parqueaderos de la Universidad Eafit. Santiago Pareja, director del evento, anunció que la edición 29 de este 2026 tendrá 18,7 kilómetros de recorrido, tres más que en 2025 (15,6 km), lo cual les permitirá a más personas disfrutar del paso de los carros por Medellín. Tras salir por la salida de la UPB en la carrera 70 a las 9:45 de la mañana (primero lo harán los vehículos publicitarios y una hora después los clásicos y antiguos), los participantes desfilarán por la avenida Bolivariana, el parque de Belén, la calle 30, la avenida Guayabal, la calle 4 sur, la avenida Regional, la calle San Juan y la avenida Las Vegas hasta arribar a Eafit. Las vías estarán cerradas hasta las 5:00 de la tarde.

8 de agosto - Desfile Héroes de la Patria

Este año el desfile será de 2:00 p. m. - 5:00 p. m. Como siempre, es un evento para enaltecer y agradecer a la Fuerza Pública en la Feria de las Flores. El recorrido inicia en la calle 41 con carrera 57, continúa por la carrera 62, calle 42 y la Avenida del Ferrocarril hasta la Glorieta de Exposiciones (La 33). Luego sigue por la Calle 41, la Avenida El Poblado hasta la calle 12 Sur, continúa hacia Aguacatala por la carrera 65 hasta San Juan (calle 43) y finaliza en el punto de partida, calle 41 con carrera 57.

9 de agosto - Desfile de silleteros

El desfile de silleteros este año será el 9 de agosto. FOTO Esneyder Gutiérrez