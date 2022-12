¿Cómo manejar el éxito, el reconocimiento y esa intimidad que se pierde con tanta exposición?

“La mayor clave es tener paciencia y como ser humano cultivar la humildad y el carisma. Yo me debo a la gente, a mi público, a quienes apoyan y escuchan mi música todos los días. Siempre que vuelvo a Colombia, a Medellín, trato de estar en el barrio, con mi gente, mi raíz, mi gueto, eso hace que uno se mantenga muy centrado”.

Medellín sigue siendo parte de su vida, ¿qué significa Medellín para usted?

“Es mi casa, es el inicio de todo mi proyecto, mi música suena a Medellín, Ryan Castro suena a Medellín siempre, gracias a Dios lo expandimos alrededor del mundo. Siempre que vuelvo trato de estar en mi barrio, en mi zona, con mi familia, con mis amigos. Extraño salir a comer helado, ir al centro, andar la calle normalmente, estar en el parque con los perros, se perdió un poco la intimidad, pero trato de hacer un balance e ir al barrio a visitar mi gente”.

¿Qué le falta por realizar?

“Ahora mismo el proyecto de Ryan Castro está para hacer colaboraciones con otros artistas con los que no he colaborado. Quiero compartir canciones con artistas que respeto mucho y a quienes ya tengo la oportunidad de conocer, fueron inspiración para mí y obviamente seguir dejando el legado del barrio, del gueto, que todos los jovenes vean la carrera de Ryan Castro como un ejemplo a seguir, así no sean artistas que los motive a cumplir sus sueños. Quiero seguir dejando mi legado y expandiendo el proyecto alrededor del mundo”.