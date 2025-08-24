Avioneta tipo ambulancia se accidentó rumbo a Mitú; fue hallada cerca a una comunidad indígena

Una avioneta tipo ambulancia fue hallada cerca a una comunidad indígena en Mitú, departamento de Vaupés, Así lo confirmó la Aeronáutica Civil mediante un comunicado.

La avioneta de la empresa SAE con matrícula HK-1833 fue hallada este domingo, 24 de agosto, cerca a la comunidad indígena de Belén de Inambú, en el Amazonas colombiano. Todos los ocupantes fallecieron.

Lea también: Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto

Dentro de las víctimas mortales estarían el médico Javier Gómez, el piloto Jorge Moreno, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante aún sin identificar. La Dirección Nacional de Bomberos confirmó la atención del siniestro en el lugar.