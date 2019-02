El británico Andy Anderson, quien fuera baterista de la banda The Cure en la década de los 80, falleció a los 68 años debido a un cáncer.

Anderson se unió a The Cure en 1983 y participó en los álbumes Japanese Whispers, The Top y Concert, además de grabar el sencillo The Love Cats.

Además, a lo largo de su carrera colaboró con otros artistas como Peter Gabriel, Iggy Pop y Mike Oldfield.

Laurence Tolhurst, uno de los fundadores de The Cure, confirmó la noticia a través de un comunicado y agregó que ha sido un “pequeño consuelo” saber que falleció ayer pacíficamente en su casa.

Anderson había dado a conocer el estado de su enfermedad el pasado 17 de febrero en su cuenta de Facebook: “tengo cáncer terminal 4, y no hay forma de regresar de eso, está cubriendo el interior de mi cuerpo, y estoy bien y consciente de mi situación”. Anderson pidió a su público que no le tuvieran lástima y cerró la entrada de Facebook con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por los buenos deseos, los amo a todos y los llevo muy cerca de mi corazón y estarán conmigo siempre”.

En el video de The lovecats se puede ver a Anderson.