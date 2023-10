“Es un homenaje al programa noventero Are You Afraid of the Dark? (Le Temes a la Oscuridad?). El concepto del material nos recuerda que todo el mundo brilla en la oscuridad, pues el compositor pasó de estar en las sombras a brillar en la música latina. El disco contiene colaboraciones con Sean Paul, Ñengo Flow, Ryan Castro, entre otros”.

Más arriba está Juan Pablo Vega en el número 25 con su tercer álbum Despídeme de Todxs.

“Para su tercer disco, el cantautor y productor colombiano acogió ritmos que suelen ser relacionados con lo “viejo”, para adaptarlos al mundo moderno. Es así como el bolero, el pop y el R&B conviven en el mismo universo que es Despídeme de Todxs. Vega ya es conocido por sus trabajos colaborativos, por lo que en este álbum no podían faltar invitadas especiales como Ximena Sariñana e Irepelusa”, escribieron.