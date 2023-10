Dedicada a la música desde 1951 su talento la ha llevado a los más destacados escenarios del circuito mundial de la música clásica.

“No hay palabras para agradecer este honor que me hacen. Cuando me encuentre con mi papá en el cielo lo voy a demandar porque solo me dio un poquito de su talento. A mi mamá le agradezco por su apoyo. Mis 17 años en Eafit han sido una experiencia maravillosa como docente. Tengo más de 50 hijos putativos”, dijo la maestra al recibir el Escudo.