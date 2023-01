Ellos no solo lograron abrirse camino y posicionar sus carreras en la industria musical, sino imponer un nuevo estilo, no solo de cantar, sino de hablar y hasta de vestir.

A la hora de hablar en el mundo de reguetón paisa, con el sello “made in Medellín”, de inmediato aparecen los nombres de J Balvin, Karol G y Maluma como los grandes referentes.

Ahí fue cuando comenzó a incorporar palabras como nea, parce, chimbita y a citar en sus letras lugares referentes de su tierra como Las Palmas, Envigado o El Poblado, y además a vestirse y comportarse tal como es él, no como un cantante puetorriqueño más de reguetón.

“Estaba rodeado de panameños y boricuas, y quería marcar diferencia y ahí fue cuando saqué la arepa debajo del brazo, me puse el collar de arepas y saqué la copita de guaro, porque quería que cuando la gente escuchara mi música sintiera que soy colombiano y empecé a usar las groserías que siempre uso, nuestros dichos, como nos tratamos y llevé eso a los temas para que me identifiquen como el paisa que soy”, reitera al hablar de cómo trazó su propio camino.

“Me puse a investigar cómo era la vuelta y sentí que debía dejar de lado esa faceta y dedicarle todo el tiempo al proyecto que siempre había querido, que era cantar, que es lo que más me llena y disfruto”, le contó Ferxxo a EL COLOMBIANO, en una entrevista en septiembre de 2022.

Ryan Castro (Bryan Castro Sosa) comenzó en la música desde cero, desde el escalón más bajo posible, cantando en los buses de la ruta Circular Sur en Medellín.

Cuando los conductores se lo permitían, hacía recorridos entre el Éxito de El Poblado y La Clínica Las Américas, improvisando rimas sobre los pasajeros y cantando algunas canciones propias. Reconoce que no le iba mal, que hacía dinero suficiente para comer, para vestirse y ayudar a su familia.

Así estuvo durante tres años hasta que se le dio la oportunidad de grabar y lanzar su carrera.

“Comencé desde cero, de tener que cantar gratis, de no tener plata para grabar, de producir yo mismo los temas, pero nunca desistí. No he sido un pelado de vicios, ni de drogas ni de alcohol”, recordó el músico de 27 años en charla en diciembre pasado con EL COLOMBIANO.

Nació y creció en el barrio Pedregal, en el Norte de la ciudad, un lugar donde dice se siente tranquilo, “conectado con mis raíces, mis inicios”.

Fiel a sus principios, el pasado jueves estuvo en el colegio en el que estudió entregando kits escolares.

Fueron temas como Jordan, Wasa Wasa, Monastery, Lejanía y Q’ hubo bebé los que lo pusieron en el panorama internacional de la música, tanto así que figuras como Karol G y J Balvin los buscaron. La Bichota para que lo acompañara en varios conciertos, en especial el que tuvo en diciembre de 2021 en Medellín, y Balvin para grabar la canción “Nivel de perreo”.

“Trato de aprender mucho de ellos, porque llevan mucho tiempo y son muy exitosos, son unas superestrellas. Lo que hago es aprender de ellos, del negocio, de cómo asimilan la fama y manejan el dinero. Son superparceros, agradecido con la oportunidad que me han dado”, dice Ryan acerca de su cercanía con Karol G y Balvin.

Del barrio

Sobre las claves de su música dice que su música suena a Medellín, que Ryan Castro suena a Medellín. “Hago canciones para que las escuché el mundo, con temas que nacen desde el barrio, son historias reales, que pasan en las esquinas, con las que la gente se identifica y eso hace que se vuelva mundial”, reconoce.

Cuestionado por ser tan explícito en las canciones dice que la gente tiene que entender que el reguetón es para el baile, no para la reflexión.

“Uno tiene límites para que la gente no se le venga encima, pero yo realmente digo lo que quiero, por eso escogí la libre expresión para contar mi vida y mi historia”.

La versatilidad de sus canciones, que puede ir desde el perreo fuerte hasta el romántico, le han permitido conquistar al público, tanto así que se ha atrevido a grabar dos merengues a lo largo de su carrera: Mujeriego, en 2021, y El pan de Estefanía, en 2022.

El año pasado estuvo de gira por Estados Unidos, en los festivales de verano en Europa y tuvo un tour de conciertos al lado de Blessd, por varias ciudades del país.

Para este 2023 quiere lanzar un nuevo álbum, ahora de colaboraciones con otros artistas. “Quiero compartir canciones con artistas que respeto mucho y a quienes ya tengo la oportunidad de conocer, fueron inspiración para mí y obviamente seguir dejando el legado del barrio, del gueto, que todos los jóvenes vean la carrera de Ryan Castro como un ejemplo a seguir, así no sean artistas que los motive a cumplir sus sueños. Quiero seguir dejando mi legado y expandiendo el proyecto alrededor del mundo”.

