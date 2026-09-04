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¡Prográmese! Altavoz internacional anunció su cartel de 2026: 59 bandas y la despedida de La Pestilencia

59 agrupaciones, 28 de ellas locales, se presentarán el próximo mes en Medellín. Habrá agrupaciones de Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile, entre las que se destacan Possessed y La Mosca.

  • Altavoz se realizará entre el 10 y el 12 de octubre de este año. FOTO Cortesía
    Altavoz se realizará entre el 10 y el 12 de octubre de este año. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Anote la fecha: del sábado 10 al lunes 12 de octubre. El lugar: dos tarimas principales ubicadas en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, y un escenario de Presupuesto Participativo. Será la edición número de 23 de Altavoz y ya se dio a conocer el listado de los artistas invitados.

En total serán 59 agrupaciones: 16 internacionales de países como Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile. 28 de las agrupaciones son de la ciudad y las 15 restantes vienen de ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado.

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Este fue uno de los primeros anuncios de la nueva Secretaria de Cultura, Verónica Suárez, “Altavoz no es solamente un escenario de conciertos o de música, detrás de todo esto hay un grupo de personas que, con disciplina y esfuerzo, se han formado en el arte y en la música, y eso hay que reconocerlo. Gracias a todos ustedes, a las familias que los apoyan y a los amigos que se unen también a escuchar y a divertirse. Para eso es la cultura, para encontrarnos, gozar y pasar rico”, dijo.

El Festival Altavoz quiere fortalecer aún más su apuesta por el talento de la ciudad. Aquí, en estos escenarios se han formado grandes artistas y han salido grandes nombres y por eso también buscan fortalecer la industria como tal. “Por ello, este año se realizará una rueda de negocios con la participación de más de 20 programadores internacionales y nacionales, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico”.

La despedida de La Pestilencia

Entre los grupos que estarán en tarima hay un anuncio que ha llamado la atención, el de La Pestilencia, que justo, meses atrás habían anunciado su retiro de los escenarios con un único concierto en Bogotá. “Habíamos anunciado esta despedida, teníamos como única idea hacer un concierto en Bogotá, pero Altavoz nos llamó varias veces, nos contempló y nos trató como la gente de barrio de Medallo y nos motivaron, es el momento de decirle a la gente de Altavoz que aquí también en Medellín tendremos nuestra despedida, será nuestro último concierto acá, pero de corazón estaremos en la mente de todos”, dijo Dilson Díaz, vocalista La Pestilencia.

El cartel de Altavoz para este 2026

El primer día, el 10 de octubre, se construye desde el rap, el reggae, el ska y las músicas alternativas.

“La experiencia de Nonpalidece dialoga con las distintas sensibilidades del hip hop representadas por Sharif & Rapsusklei, Lia Kali, El Kalvo, Oblivion’s Mighty Trash. A ellos se suman artistas como Rupatrupa, Save Ferris, Providencia, Mac Pen, Niquitown, Los Norrea, La Cordillera, Rasbarule, Da Flava, Jeip, Niko Arias, La Otra Esquina, Callevaga y Los Animales Fumadores, Orquesta La Eterna y Spittin Fijah”, detallaron desde el Festival.

El segundo día, 11 de octubre, reunirá diferentes formas de entender el rock, el punk, la electrónica y la música alternativa. “La historia del punk internacional estará representada por

The Adolescents y Suicidas, mientras La Mosca aportará un componente rockero y generacional. También estarán presentes Lucy Patané, La Santísima Voladora y Gaspar Luna, Lupus, Asuntos Pendientes, Entreco, Rey Gordiflón, Leon Clef, Maldecidos por el Sol, Black Fairy, Playa Futura, Los Hijos de Papi y Mami, Los

Psychotrópicos, Sara Grisales, Dead Artist y Dj Guitto”.

El lunes está dedicado al metal, el core y sus distintas vertientes. La curaduría conecta la historia y la contundencia de Possessed e Incantation y ahí estaría La Pestilencia. “También, estarán Escuela Grind Dogma, Syracusae, Threat Grito, Waking for Revenge, Rex Marte, Solsticio, Rotten Church, Metrallo, Dissidence, Road to Hell, Pariah, Hialina, Blood May Rise, Envenenados y Antised”.

Tadeo, un artista local, se mostró muy satisfecho por el cartel, “las bandas locales que son bandas amigas que siempre está bueno verlas y muy fan de La Pestilencia, que pensé que me los iba a perder en su despedida y ahí me los voy a estar viendo. Save Ferris me encanta y La Mosca me gusta y ahí un montón de bandas para todos los gustos con un nivel muy alto”.

Altavoz tuvo una inversión superior a $400 millones en estímulos a través de las convocatorias públicas para los Conciertos Ciudad Altavoz y Altavoz Internacional. Si quiere consultar las redes y la agenda puede ingresar a las cuentas de @festivalaltavoz y @cultura.med.

¿Cuándo y dónde es el Festival Altavoz 2026 en Medellín?
El Festival Altavoz 2026 se realizará del sábado 10 al lunes 12 de octubre en Medellín. Los escenarios principales serán el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, además de un escenario de Presupuesto Participativo.
¿Cuántas bandas tocan en Altavoz 2026 y de dónde son?
En total se presentarán 59 agrupaciones: 16 internacionales de países como Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile; 28 de Medellín y 15 de otras ciudades colombianas como Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado.
¿Por qué La Pestilencia tocará en Altavoz si ya anunció su retiro?
La Pestilencia había anunciado su despedida con un único concierto en Bogotá, pero aceptó la invitación de Altavoz para hacer también su último concierto en Medellín. Según Dilson Díaz, vocalista de la banda, el festival los “trató como la gente de barrio de Medallo” y eso los motivó a sumarse. Será su despedida oficial en la ciudad.
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