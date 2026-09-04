Primer buque de fertilizantes de we agro llega a Puerto Antioquia

La llegada del primer buque de fertilizantes de we agro , nueva compañía del Grupo GreenLand, a Puerto Antioquia marca un hito para la logística agrícola de Colombia.

Por primera vez, un buque cargado con fertilizantes ingresa por este terminal portuario, una operación que busca acercar los insumos a las principales zonas productivas del país, reducir distancias y mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento del sector agropecuario.

La operación permitirá fortalecer la distribución hacia regiones estratégicas como Urabá, Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales, además de otras zonas agrícolas, con menores tiempos de entrega y mayor competitividad para los productores.

Uno de los principales factores de la nueva operación es la ubicación de la planta de we agro, situada a solo 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia. De acuerdo con la compañía, esta cercanía permitirá reducir hasta en 35% las distancias hacia las principales zonas agrícolas del país.

“La llegada de este primer buque simboliza mucho más que una operación logística. Es el comienzo de una nueva producción de fertilizantes para el abastecimiento del agro colombiano. Nuestro propósito es generar mayor productividad y competitividad, entregando soluciones de alto valor y más cerca para una gran parte de los agricultores”, afirmó José Rojas, gerente de we agro.