De Stravinsky a Cortázar: música para la vida y la muerte con Filarmed

Este sábado, en su octavo concierto de temporada, la Orquesta Filarmónica de Medellín-Filarmed presenta un concierto que rompe con el formato sinfónico tradicional para dar vida a un universo en el que se encuentran la música, la literatura y la danza. El programa incluye Bolero de Maurice Ravel, Antrópolis de Gabriela Ortíz y Petrushka de Stranvinsky, reinterpretada a través de Las ménades, un cuento del escritor argentino Julio Cortázar.

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“Petrushka es una obra muy importante para Stranvinsky, fue la obra que lo definió completamente en su lenguaje. Él venía teniendo una escritura muy conectada con la tradición rusa, principalmente por su maestro, Kórsakov, que cogía las leyendas rusas y las musicalizaba, pero seguían sonando muy literales. Stravinsky construye las imágenes desde todos los puntos de vista, el carnaval, la algarabía. Es el folclore en su máxima expresión. Las partituras son absurdas, hay una parte donde literalmente él escribe “campesino con oso” y crea esa imagen con la música”, dice Ana María Patiño-Osorio, directora titular de Filarmed.

Stravinsky compuso Petruska a partir de imágenes. La primera que se le vino a la cabeza fue la de un poeta romántico haciendo rodar dos objetos sobre las teclas blancas y negras de un piano. Luego, la imagen se volvió más detallada, con el piano representando una marioneta que de repente cobra vida y se mueve arriba y abajo del teclado. La obra iba a ser una pequeña pieza de concierto para piano y orquesta, pero terminó convertida en un ballet.

Esa capacidad de Stravinsky para crear imágenes con la música tuvo una enorme influencia en Cortázar, que contó que la idea de los Cronopios, sus famosos personajes, se le ocurrió viendo un concierto del compositor ruso París.

Entre Petrushka y Las ménades hay un lugar común, un encuentro: la música y la muerte. El cuento transcurre en medio de un concierto de música clásica en un teatro donde el público pasa del silencio y la quietud de la escucha, a la veneración y el éxtasis que desembocan en un estado salvaje, impulsado por la misma música. En Petrushka, un mago charlatán usa su flauta mágica para dar vida a tres marionetas y con la vida aparecen el amor, el deseo, el dolor, los celos, la vanidad, la arrogancia, el conflicto y, por supuesto, la muerte.

En las dos obras se puede leer una reflexión en común ¿qué o quién mueve los hilos (el deseo) de nuestra propia existencia?

Este universo común será representado por el Ballet Metropolitano de Medellín, con una coreografía del argentino Jorge Amarante. La dirección artística –el diseño de vestuario y escenografía– está a cargo de Diana Echandía.

–¿Por qué esta obra aquí y ahora? Yo siempre parto de esa pregunta. Vamos a hablar de Petrushka, de Rusia ¿qué significa eso hoy? ¿Cómo lo traemos a nuestro mundo, a nuestro imaginario, a nuestro deseo? porque para mí hacer una obra es provocar. El texto es un pretexto –dice Diana.

En su investigación para realizar la estética de la obra, intentó establecer vínculos entre los autores, las obras y los contextos en que se desarrollaron, todo eso en relación a Medellín, al presente. Así aparecieron símbolos, personajes y dispositivos que se transforman a lo largo de la obra para romper el tiempo y el espacio y poder ir de Stravinsky a Cortázar, y venir de la plaza de San Petersburgo hace más de cien años al teatro en Medellín.

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El concierto, organizado por Filarmed y la Fundación MUV, será un carnaval. La danza y el movimiento conectan a Petrushka con el Bolero de Ravel, una de las obras más populares de la música clásica, que nació por encargo de la bailarina rusa Ida Rubinstein, y Antrópolis de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, que rinde homenaje sonoro a los tradicionales ‘antros’, los salones de baile de la Ciudad de México.