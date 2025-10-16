Greeicy salió en defensa de su papá, capturado por tortura: “Es imposible que no duela cuando te tocan lo que más amas”

En el marco del proceso judicial en el que está involucrado el padre de Greeicy Rendón, la cantante salió en su defensa y afirmó que, pese a la situación, proviene de “una familia honesta” y forjada en valores. Luis Alberto Rendón fue imputado por los delitos de secuestro y tortura tras los hechos ocurridos en mayo de 2023, en una finca de Llano Grande (Antioquia), donde dos cuidadores fueron agredidos por el presunto robo de una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos. El acusado no aceptó los cargos.
Según la Fiscalía, Luis Alberto habría actuado como determinador, al ser la persona que ordenó contactar a Élder Velázquez y José Francisco para que se dirigieran al lugar donde las víctimas fueron torturadas. Élder Velázquez fue trasladado a una habitación aparte, donde habría sido violentado con el fin de obtener información sobre el presunto robo. José Francisco, por su parte, habría sido llevado a otro lugar y golpeado repetidamente tras ser amarrado a un poste. El hecho de maltrato terminó cuando las autoridades llegaron al lugar, tras recibir una alerta por los gritos de auxilio que escucharon los vecinos.