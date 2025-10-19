David Alonso, en Australia, logró su tercer podio en Moto 2 y se metió al top-10 de la general, ¿entrará en los 5 mejores?

A David Alonso le costó adaptarse a la velocidad, presión y dinámica del Moto 2. Pasó de ser el rey absoluto en 2024 de la tercera categoría, a tener que tolerar, durante los primeros meses del 2025, la frustración de no encontrar su mejor forma sobre la motocicleta en la segunda categoría.
El cambio de cilindraje de su vehículo es la gran explicación de lo que ocurrió. Pasó de correr en una moto con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, a una de 765 que, además, tiene tres cilindros en línea, en lugar de un, que anda a 4 tiempos y posee 12 válvulas. Sin embargo, con el paso de los meses se adaptó. Este domingo, en el Gran Premio de Australia, logró subirse al podio del Moto 2 por tercera vez en 2025.