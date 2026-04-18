Sabrina Carpenter sorprendió al invitar a Madonna al escenario en Coachella 2026

La segunda presentación de Sabrina Carpenter en el festival Coachella terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento tras la aparición sorpresa de Madonna en el escenario.
Lo que comenzó como un rumor entre fanáticos una semana antes se confirmó en vivo, cuando la joven artista invitó a la legendaria cantante durante su show en Indio, California.
Lea aquí: Esta es la millonaria cifra que habría recibido Karol G por presentarse en Coachella
El festival, que repite cartel durante dos fines de semana consecutivos, suele ser el escenario perfecto para que los artistas ajusten y reinventen sus presentaciones. En este caso, Carpenter aprovechó la expectativa generada tras su primera actuación para elevar la apuesta.
En medio del concierto, se dirigió al público con una pregunta que encendió la emoción: “have you ever tried this one?”. Segundos después, comenzó a sonar pista de Vogue y Madonna apareció en escena con su icónica frase: “Strike the pose”.