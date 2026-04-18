Sabrina Carpenter sorprendió al invitar a Madonna al escenario en Coachella 2026

La segunda presentación de Sabrina Carpenter en el festival Coachella terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento tras la aparición sorpresa de Madonna en el escenario. Lo que comenzó como un rumor entre fanáticos una semana antes se confirmó en vivo, cuando la joven artista invitó a la legendaria cantante durante su show en Indio, California. Lea aquí: Esta es la millonaria cifra que habría recibido Karol G por presentarse en Coachella El festival, que repite cartel durante dos fines de semana consecutivos, suele ser el escenario perfecto para que los artistas ajusten y reinventen sus presentaciones. En este caso, Carpenter aprovechó la expectativa generada tras su primera actuación para elevar la apuesta. En medio del concierto, se dirigió al público con una pregunta que encendió la emoción: “have you ever tried this one?”. Segundos después, comenzó a sonar pista de Vogue y Madonna apareció en escena con su icónica frase: “Strike the pose”.

La aparición desató la euforia entre los asistentes y marcó un momento simbólico para la artista, quien recordó que dos décadas atrás había presentado en ese mismo festival su álbum Confessions on a Dance Floor. Vestida con piezas similares a las que usó entonces, explicó que se trataba de un ciclo que se cerraba de forma especial, justo después de anunciar que el próximo 3 de julio lanzará su nuevo trabajo, titulado Confessions On A Dance Floor: Part II.

Antes de interpretar el clásico, ambas artistas compartieron una canción inédita, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible colaboración futura. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la noche llegó con el discurso de Madonna, quien mezcló referencias astrológicas con un mensaje sobre la comunicación y la convivencia. Siga leyendo: Justin Bieber en Coachella: nostalgia, polémica y un show que dividió al público “Estamos en la nueva luna de Tauro”, dijo, haciendo referencia al signo zodiacal de Carpenter. Luego, invitó al público a mejorar la forma en que se relaciona: “Creemos que hablamos mucho a través del teléfono, pero no nos estamos realmente comunicando”. Más adelante, lanzó un mensaje que fue interpretado como un llamado a la calma en medio de tensiones globales: “Vamos a intentar llevarnos bien. Hay que evitar la confrontación”. El show continuó con un recorrido por algunos de los éxitos de Madonna, incluyendo fragmentos a capela de su etapa Confessions, y culminó con una interpretación conjunta de Like a Prayer, acompañadas por bailarines y un coro femenino que reforzó la presentación.