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Esta es la millonaria cifra que habría recibido Karol G por presentarse en Coachella

Karol G es la primera mujer latina en ser la artista principal de Coachella. Su pago se habría acordado según su convocatoria, impacto comercial y éxito de sus giras.

  • Karol G ya tuvo su primera presentación en Coachella el pasado 12 de abril. Foto: Getty Images
    Karol G ya tuvo su primera presentación en Coachella el pasado 12 de abril. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La cantante antioqueña Karol G ha marcado un hito siendo la primera mujer latina en ser la artista principal del festival Coachella, uno de los eventos más importantes en el mundo, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Su espectáculo incluyó una variedad de referencias latinas que incluyeron mariachis, salsa y colaboraciones con artistas como Wisin y Becky G. La participación de La Bichota en el festival no sólo es una gran vitrina para su talento, sino que también una oportunidad económica importante para la artista.

Lea también: Mariachis, salsa y reguetón: así fue la primera presentación de Karol G en Coachella

Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, ya hizo su primer show el pasado 12 de abril y el segundo será el domingo 19 de abril, siendo en ambas fechas el cierre del escenario principal del festival.

Sobre estas presentaciones, aunque la organización de Coachella no revela públicamente los contratos por confidencialidad, analistas y expertos se han pronunciado sobre la posible cifra que le pudieron haber pagado a la artista urbana.

Basados en el mercado global y basados en su capacidad de convocatoria, el éxito de sus giras internacionales recientes y su actual impacto comercial, los conocedores de la industria musical estiman que Karol G habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares por sus presentaciones durante los dos fines de semana del festival.

Esta cifra se apoya en datos proporcionados por especialistas como Dave Brooks, director senior de música en directo de Billboard, quien en el podcast The Town indicó que los artistas principales pueden ganar entre 5 y 10 millones de dólares dependiendo de su influencia y el número de fechas.

Comparado con otros artistas, lo recibido por La Bichota no estaría muy alejado, pues en el caso de Sabrina Carpenter se ha mencionado que la nueva sensación del pop habría recibido entre 5 y 8 millones de dólares, lo que podría situarla ligeramente por encima de lo percibido por la paisa.

En esta edición, el canadiense Justin Bieber se habría consolidado como el mejor pagado del cartel con una cifra cercana a los 10 millones de dólares (aproximadamente 5 millones por cada show).

Históricamente, figuras que encabezaron el cartel del festival como Beyoncé, Ariana Grande y The Weeknd registraron ingresos de entre 8 y 12 millones de dólares.

En medio de su presentación, Karol G dedicó un mensaje cargado de orgullo, unidad y apoyo a la comunidad latina. “Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos de pie por ellos. Yo estoy de pie por mi comunidad latina”, mencionó en el escenario.

También alentó a sus seguidores a no tener miedo y a mostrar su identidad con fuerza. “Solo quiero que todos se sientan orgullosos de donde vienen, por favor. No tengan miedo. Siéntanse orgullosos. Levanten su bandera”, exclamó la artista que no sólo cantó sus éxitos más importantes de sus últimos trabajos sino que presentó temas inéditos como Después de ti, una balada creada en compañía de Greg Gonzalez, guitarrista y músico de la banda Cigarettes After Sex.

Siga leyendo: “Lo más importante es que somos colombianos”: Morat sorprendió en Coachella

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