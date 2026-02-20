Karol G gana batalla legal: productores retiran demanda por plagio y ofrecen disculpas públicas

En un giro para la industria musical, los productores Jack Hernández (Ocean Vibes) y Dick Alfredo Caballero Rodríguez (Alfr3d Beats) han retirado la demanda por plagio que interpusieron contra la superestrella colombiana Karol G. Tras un año de litigio, los demandantes no solo desestimaron el caso de forma voluntaria, sino que emitieron una disculpa pública admitiendo que sus acusaciones fueron erróneas. Lea también: Karol G fue demandada por plagio, ¿por cuál canción? La controversia legal comenzó en marzo de 2025, cuando los productores alegaron que el éxito de 2022, Gatúbela, incluido en el álbum galardonado Mañana será bonito, había robado elementos clave de su tema titulado Punto G.

Sin embargo, grabaciones de las sesiones de estudio demostraron que DJ Maff, productor de Karol G, creó y grabó el ritmo de Gatúbela dos semanas antes de que Punto G fuera siquiera publicada. Ante esta evidencia cronológica, los productores Hernández y Rodríguez reconocieron su equivocación. “Nos equivocamos. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas y acusaciones públicas”, declararon los productores en un comunicado.