Video | La impresionante rutina con la que Ángel Barajas se metió a la final de Copa Mundo de Gimnasia en Alemania

Cuando aterrizó en la colchoneta, después de hacer una rutina magistral en la barra fija, el gimnasta colombiano Ángel Barajas abrió los brazos y los extendió tanto que parecían las alas del ser celestial que representa su nombre. Se mantuvo en esa posición, tipo Jude Bellingham, durante un par de segundos. Después se giró hacia la tribuna que lo aplaudía. Hizo una venia de saludo asiático y terminó su presentación en la primera parada de la Copa Mundo de Gimnasia 2026.
