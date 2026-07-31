¿Karol G acusada de plagio? Comparan portada de su nuevo álbum con el de Britney Spears

El anuncio de ’No me arrepiento de sentir tanto’, el próximo álbum de Karol G que se estrenará el 7 de agosto, no solo despertó la expectativa de sus seguidores por el regreso musical de la cantante colombiana. También abrió controversia en redes sociales por la portada del disco, cuya estética ha sido comparada con la utilizada por Britney Spears durante la era de In the Zone, lanzado en 2003.
En la imagen promocional, Karol G aparece con una composición dominada por tonos azules, una iluminación tenue y una pose que numerosos usuarios relacionaron con fotografías promocionales de la llamada “princesa del pop”. La comparación fue suficiente para que algunos fans hablaran de un supuesto plagio, mientras que otros defendieron que se trata de un homenaje a una de las artistas que más ha influido en la carrera de la colombiana.