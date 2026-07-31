¿Karol G acusada de plagio? Comparan portada de su nuevo álbum con el de Britney Spears

El anuncio de ’No me arrepiento de sentir tanto’, el próximo álbum de Karol G que se estrenará el 7 de agosto, no solo despertó la expectativa de sus seguidores por el regreso musical de la cantante colombiana. También abrió controversia en redes sociales por la portada del disco, cuya estética ha sido comparada con la utilizada por Britney Spears durante la era de In the Zone, lanzado en 2003. En la imagen promocional, Karol G aparece con una composición dominada por tonos azules, una iluminación tenue y una pose que numerosos usuarios relacionaron con fotografías promocionales de la llamada “princesa del pop”. La comparación fue suficiente para que algunos fans hablaran de un supuesto plagio, mientras que otros defendieron que se trata de un homenaje a una de las artistas que más ha influido en la carrera de la colombiana.

La propia Karol G ha reconocido en varias entrevistas que Britney Spears fue una de sus mayores inspiraciones desde la infancia, por lo que muchos de sus seguidores consideran que la referencia visual es intencional y hace parte del concepto artístico de esta nueva etapa musical.

Entre los comentarios publicados en redes sociales se leen mensajes como: ”It’s giving Britney Spears In the Zone” o ”Esa portada es muy Britney”, mientras otros celebran el regreso de una estética inspirada en el pop de principios de los años 2000.

Una gira que apenas inicia y ya deja momentos virales

Más allá de la conversación sobre su nuevo álbum, los primeros conciertos del Viajando Por El Mundo TropiTour también han convertido a Karol G en tendencia por situaciones ocurridas sobre el escenario. Conozca: Video | Niña fan de Shakira sorprendió a Karol G: le pidió cantar ‘Dai Dai’ en pleno concierto del ‘Tropitour’ Uno de los momentos más comentados se produjo durante su presentación en Toronto, Canadá, cuando un asistente logró esquivar el esquema de seguridad y subir al escenario mientras la cantante interpretaba la canción de despedida. Aunque inicialmente la artista le tendió la mano, el hombre terminó sujetándola con fuerza del brazo, lo que obligó al equipo de seguridad a intervenir para retirarlo. Durante el incidente, Karol G mantuvo la calma e incluso le pidió al fan que fuera “pasito, pasito” mientras el personal lograba separarlo. Tras controlar la situación, la cantante continuó el espectáculo sin mayores contratiempos.

No fue la única interacción que dio de qué hablar. En la siguiente fecha de su show, la artista invitó al escenario a Khloé, una niña de cinco años que asistía a su primer recital. Al preguntarle cuál era su canción favorita, la menor respondió con total sinceridad: ”Dai Dai”, el tema interpretado por Shakira para el Mundial de 2026.

Lejos de incomodarse, Karol G sonrió y decidió concederle el deseo. Detuvo el espectáculo, interpretó junto a la niña un fragmento de la canción y animó al público a acompañarlas. La reacción fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde usuarios destacaron la naturalidad con la que la cantante manejó un momento que pudo resultar incómodo.

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