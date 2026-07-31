Adiós a Honorio Rúa, la Locomotora que impulsó los primeros años del ciclismo colombiano

El ciclismo colombiano perdió este jueves 30 de julio a uno de sus grandes pioneros. A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, recordado como La Locomotora, El Caballero del Ciclismo y Míster Rúa, un corredor que dejó huella por su potencia en la ruta y la pista, representó al país en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 y ayudó a escribir algunos de los primeros capítulos dorados del pedalismo nacional.
Nacido en Medellín el 19 de diciembre de 1934, Rúa compitió en cinco ediciones de la Vuelta a Colombia y fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que marcó una época en las décadas de 1950 y 1960. Luego de varios meses con quebrantos de salud, falleció hacia las 10:10 de la noche del jueves, acompañado por su hija Alejandra, según confirmó el periodista y especialista del ciclismo Pablo Arbeláez.
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Hablar de Honorio Rúa es hablar de uno de los hombres que ayudó a construir la historia del ciclismo colombiano desde sus primeros años. Integró la recordada generación de corredores antioqueños que tuvo como gran figura a Ramón Hoyos Vallejo y fue pieza fundamental del poderoso equipo de Antioquia, conocido popularmente como la Licuadora Antioqueña.