Desde el 1 de agosto inicia la transición al Registro Universal de Ingresos: ¿qué pasará con el Sisbén y los subsidios?

A partir del 1 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional iniciará en Colombia la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo instrumento de focalización que integrará la información del Sisbén con registros administrativos de entidades públicas para clasificar a la población según sus ingresos y apoyar la asignación de subsidios, ayudas y programas sociales. La implementación comenzará luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ampliara el plazo inicialmente previsto para julio mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, con el fin de completar ajustes técnicos, operativos e institucionales.

Desde esa fecha, las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas deberán comenzar la adopción del nuevo instrumento en los procesos relacionados con la focalización de programas sociales. Sin embargo, el DNP aclaró que el inicio del RUI no significa la desaparición del Sisbén ni la pérdida automática de los subsidios que reciben los beneficiarios. La entidad explicó que la información recopilada mediante el Sisbén continuará siendo una de las principales fuentes del Registro Social de Hogares, mientras que el RUI incorporará información proveniente de registros administrativos para complementar y actualizar la caracterización de los hogares. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, señaló: “Quiero ser enfática: el Sisbén no desaparece, evoluciona. Toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”.

Qué ocurrirá con las personas que ya están registradas en el Sisbén

Las personas que ya estaban identificadas o focalizadas mediante el Sisbén al 31 de julio de 2026 tendrán un periodo de transición que irá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese tiempo no será necesario solicitar una nueva encuesta ni realizar trámites adicionales únicamente por la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos. El Departamento Nacional de Planeación también informó que la implementación integral del RUI tendrá un periodo de ajuste de dos años, durante el cual continuarán desarrollándose mejoras técnicas y operativas. De acuerdo con el DNP, la llegada del nuevo sistema no implica que los beneficiarios pierdan automáticamente los subsidios que reciben. La permanencia, el ingreso o la salida de cada programa seguirá siendo responsabilidad de las entidades encargadas de administrar cada subsidio, servicio o ayuda, las cuales continuarán aplicando sus propios criterios y puntos de corte. El decreto también establece que las entidades responsables de los programas sociales deberán: 1. Publicar una hoja de ruta con el cronograma de transición. 2. Definir las actividades operativas para la implementación. 3. Establecer mecanismos de atención a la ciudadanía. 4. Desarrollar estrategias de información y pedagogía dirigidas a beneficiarios y potenciales beneficiarios.

Cómo funcionará el Registro Universal de Ingresos

El Registro Universal de Ingresos clasificará a la población a partir de la información sobre sus ingresos mediante la integración de datos provenientes de más de 40 entidades y sistemas oficiales, entre ellos: -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). -Registraduría Nacional del Estado Civil. -Ministerio de Educación. -Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). -Otros registros administrativos oficiales. Según la información del DNP, el sistema también cruzará datos provenientes de hasta 47 entidades públicas, con el propósito de actualizar con mayor frecuencia la información sobre los hogares y fortalecer los procesos de focalización. La información utilizada incluirá ingresos laborales, como salarios, honorarios y recursos provenientes del trabajo independiente reportados en sistemas oficiales, así como ingresos no laborales, entre ellos pensiones, cesantías, intereses y arrendamientos registrados ante la Dian. Cuando no exista información suficiente para determinar los ingresos de una persona o un hogar, el sistema podrá utilizar modelos estadísticos de estimación y, en determinados casos, la información suministrada mediante la encuesta del Sisbén. Para las personas que trabajan en la informalidad, los ingresos podrán establecerse mediante la información disponible en registros oficiales, estimaciones estadísticas construidas con variables socioeconómicas o la información declarada por los propios hogares cuando no existan datos suficientes. El DNP indicó que el Registro Universal de Ingresos funcionará únicamente como instrumento de clasificación y focalización. La decisión sobre quién ingresa, permanece o sale de un programa social continuará siendo competencia de las entidades responsables de administrar cada subsidio o servicio.

Qué deben hacer los ciudadanos

El Departamento Nacional de Planeación reiteró que quienes ya hacen parte del Sisbén no deben realizar ninguna gestión inmediata como consecuencia del inicio del RUI. La transición se desarrollará de manera gradual y serán las entidades territoriales las encargadas de informar a los hogares sobre los procedimientos que correspondan en cada caso. Las personas que consideren que su información se encuentra desactualizada podrán acudir a la Ventanilla Social de su municipio o distrito para consultar los datos registrados y solicitar las correcciones o actualizaciones necesarias. Las entidades territoriales también continuarán aplicando la encuesta del Sisbén cuando un hogar requiera incorporarse al sistema o actualizar su información. El Gobierno reiteró que la implementación del Registro Universal de Ingresos no elimina el Sisbén, sino que incorpora nuevas fuentes oficiales de información para fortalecer la identificación de los hogares potencialmente beneficiarios de programas sociales, manteniendo la responsabilidad sobre la asignación de subsidios en las entidades que administran cada uno de esos programas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: