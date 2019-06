En una orquesta, la percusión es un ejército de instrumentos

¿Cómo planea sus movimientos en escena?

“Lo planeo no solo con la partitura sino teniendo en cuenta mi altura, porque estás piezas fueron creadas para gente más alta. Entonces modifico la distribución para que se ajuste a mí. Practico todo, por ejemplo, dónde recoger las baquetas, cuánto debo caminar para hacerlo”.

Al pasar del piano a la percusión, ¿cuál ha sido el proceso para aprender tantos instrumentos?

“Lo he hecho por necesidad. Cuando me cambié de instrumento no sabía en qué me estaba metiendo. Cuando llegaba el momento de tocarlo, lo iba aprendiendo”.

¿Qué es lo que ama tocar entre toda la percusión?

“Me gusta tocar muy buenas composiciones para el bombo, pero muy buenas, como las de Mahler y Verdi”.