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La Pestilencia se despedirá de los escenarios en Medellín tras 40 años de carrera

La banda dirá adiós a los escenarios con dos conciertos: el primero es hoy lunes a las 7:40 p.m. en el Estadio Cincuentenario en el Festival Altavoz, y el segundo será en Bogotá el 28 de noviembre.

  • La Pestilencia fue creada en 1986 en Bogota. FOTO: Cortesía La Pestilencia.
    La Pestilencia fue creada en 1986 en Bogota. FOTO: Cortesía La Pestilencia.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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La Pestilencia se despide, pero lo que parece que se va con ellos es una forma de hacer música. La banda, un referente indiscutible de los sonidos pesados en Colombia, empezó hace 40 años, antes de las plataformas y las redes sociales, en una época marcada por el horror y la desesperanza. Ese era el motor de la música, dice Dilson, líder de la banda.

—No era un tema de noticias, realmente caminabas sobre la muerte, sobre la desesperanza, ¿a quién no le tocó ver un muchacho abaleado en la esquina de la casa? Caminabas pensando: “¿qué va a ser de mí en el futuro? No hay futuro” —recuerda Dilson, en el lobby de un hotel en Medellín.

Lea: La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre?

—Toda esa generación se empezó a identificar muchísimo con las letras de la banda, yo recuerdo que en mi colegio hasta los pelaos fresas (gomelos) cantaban las canciones porque se identificaban con todo lo que estaba pasando en el país, el dolor, la violencia, todo eso está narrado en las canciones. La Pestilencia es la historia del país, dice Carlos Marín, guitarrista de la banda, sentado en frente.

En 1989 publicaron su primer disco, La Muerte Un Compromiso De Todos. “Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido, en este mundo, que está perdido”, dice la primera canción La Ciencia de la Autodestrucción.

Le siguió Las Nuevas Aventuras De... La Pestilencia (1993), El Amarillista (1997), Balística (2000), Productos Desaparecidos (2005), Paranormal (2011) y País de Titulares (2018). Hay un disco en proceso, la música está lista, las letras todavía no.

—En Colombia hay gente a la que no le interesa el cambio, que le interesa todavía la guerra, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo. Seguimos arraigados a esa violencia, entonces cuando voy a escribir, siento que voy a repetir letras del año 86. Ahí entramos en ese conflicto de no querer repetirnos en ese mismo discurso, porque ya lo dijimos demasiado claro en las canciones —dice Dilson.

En parte, por eso La Pestilencia decide despedirse, decir adiós. Ya todo está dicho. La música de la banda queda y en sus integrantes la música por supuesto continuará, aunque de otras maneras. Habrá otros proyectos y una familiaridad que permanece entre ellos. La música de ahora es otra, o mejor dicho, el motor es otro. Ya no es la calle y la desesperanza, sino las plataformas, las redes, la ilusión que generan. Una idea de futuro que se construye a través de las pantallas.

—Nosotros no hemos tenido una carrera fácil. Nunca hemos sido de los músicos que se pueden dedicar sólo a la música, cada uno tiene sus trabajos independientes, nos toca hacer cosas por los lados, pero la música te da unas satisfacciones que no te da nada más —dice Marín.

Tras 40 años de carrera, los integrantes de La Pestilencia dicen que para hacer música lo más importante no es no tener miedo, sino disciplina, ser persistentes y tener algo que decir.

—Hagan música con criterio, con letras que digan cosas, que muevan el piso, que aterricen un poco al país y al planeta en el cual vivimos —dice Dilson.

El último concierto de La Pestilencia en Medellín será este lunes 12 de octubre a las 7:40 p.m. en el Estadio Cincuentenario. Será una presentación especial, un poco más larga que las demás y en escena los acompañarán cerca de 50 músicos de la Red De Escuelas de Música de Medellín para llevar un par de canciones al formato sinfónico.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde será el último concierto de La Pestilencia en Medellín?
El último concierto de La Pestilencia en Medellín será el lunes 12 de octubre a las 7:40 p. m., en el Estadio Cincuentenario. La presentación será más larga de lo habitual y contará con la participación de cerca de 50 músicos de la Red de Escuelas de Música de Medellín, que acompañarán a la banda en la interpretación de algunas canciones en formato sinfónico.
¿Por qué se despide La Pestilencia después de 40 años de carrera?
La Pestilencia decidió despedirse porque sus integrantes sienten que ya han expresado en sus canciones buena parte de lo que querían decir sobre la violencia y los problemas del país. Su líder, Dilson, explicó que escribir sobre una realidad que parece repetirse desde los años ochenta plantea el reto de no reiterar el mismo discurso. La banda se despide de los escenarios, pero sus integrantes continuarán vinculados a la música a través de otros proyectos.
¿Cuáles son los discos más importantes de La Pestilencia?
La discografía de La Pestilencia incluye siete álbumes publicados entre 1989 y 2018: La Muerte Un Compromiso De Todos (1989), Las Nuevas Aventuras De... La Pestilencia (1993), El Amarillista (1997), Balística (2000), Productos Desaparecidos (2005), Paranormal (2011) y País de Titulares (2018).
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