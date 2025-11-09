Lianna cambia las reglas con su nuevo disco

Lianna lanzó el pasado 22 de octubre Estahabilidad, su tercer disco, que es casi su vida entera, un trabajo que recoge su relación con la música desde sus primeros años, viendo a su papá y a su mamá cantar, haciendo de la música el centro de todo, hasta que se volvió su ser y su quehacer; pasando por la angustia del presente, donde a los artistas se les exige que produzcan en serie, que entiendan la música como mercancía, que vendan, que llenen, que hagan sin parar, sin pensar, sin sentir. Estahabilidad es sacudirse del tiempo presente, es volver al principio, a la música como centro, como posibilidad de transformación, de encuentro con otros: un milagro.

–La música es un regalo que me dieron mis padres, es una cosa muy amorosa y personal. En este trabajo vuelvo a a eso y hago frente a la expectativa de los otros sobre lo que hago poniendo limites por un lado, derrumbando paredes por otro, enfrentado esos fantasmas y devolviéndolos a donde pertenecen. Aquí vuelvo a conectar con la música desde mi lugar propio. Es un disco vívido, no una suma de canciones que hice a ver qué sale –dice Lianna. El trabajo empezó en 2018, poco después de la publicación de Como el agua, su segundo disco. Comenzó con el sencillo 1, 2, 3 por Mi y con la idea de hacer un disco en colaboración con otras mujeres artistas del país. Todo se fue dando de a poco, el nombre apareció a mitad de camino. Estahabilidad: habilidad como sinónimo de estabilidad. –Son dos cosas que sostienen la vida, la habilidad como bastión para uno pararse ante el mundo, eso te ofrece una estabilidad, estás apoyada por algo propio, pero a la vez también es lo que te da la amistad. En este disco están las personas que me sostuvieron durante todo este tiempo –dice Lianna. Cada colaboración fue pensada como un puente para que cada artista pudiera entrar en el universo de Lianna sintiendolo propio. –Finalmente eso es la amistad, un territorio en común, es invitarte a mi casa para que te sientas en la tuya –dice.