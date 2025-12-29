Multa económica y suspensión del estadio: se conocen las sanciones al DIM y Atlético Nacional por los desmanes en la final de la Copa BetPlay

El máximo ente del fútbol profesional colombiano, Dimayor, emitió la resolución con las sanciones a los clubes Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional, quienes protagonizaron la final de la Copa BetPlay el pasado 17 de diciembre.

Lo que inició como una fiesta en la ciudad donde, luego de más de 20 años, los dos clubes de la capital antioqueña volvían a protagonizar una final en Colombia, terminó en lamentables hechos que aterrorizaron a familias y demás hinchas que fueron a disfrutar del espectáculo del fútbol.

Tras el pitazo final del árbitro Wilmar Roldán de un partido que terminó 0-1 a favor de Atlético Nacional y que por ende le daba el título al cuadro verdolaga, los hinchas del DIM en medio de su furia por un nuevo subcampeonato en este 2025 del Poderoso, empezaron a arrojar las vallas de seguridad que separaban lasa gradas de la cancha y comenzaron a invadir el terreno de juego, impidiendo la premiación y la celebración de los dirigidos por Diego Arias.

En medio de la ya escandalosa reacción de los hinchas poderosos, integrantes de la barra Los del Sur, de Atlético Nacional, en respuesta a la invasión del campo ingresaron a la cancha y comenzaron a agredir a sus pares de la Rexixtenxia Norte, forma como se hace llamar la barra del DIM. Esto desencadenó una batalla campal en pleno terreno de juego del Atanasio Girardot.

Los disturbios dejaron un saldo de 59 heridos, incluyendo 7 policías, además de daños materiales en el escenario deportivo, daños a las móviles del canal de televisión Win Sports y agresiones e intimidaciones a periodistas del canal Telemedellín.