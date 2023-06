Tres, dos, uno, tiempo... Colombia ya está lista para escuchar el famoso conteo regresivo del freestyle el próximo sábado 1 de julio, cuando se llevará a cabo la Final Nacional de Red Bull Batalla, a las 7:00 p. m. en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín. El esperado evento contará con la presencia de 16 Mcs y ya está todo listo para la competencia de improvisación más grande de Hispanoamérica. Los tres jurados de la Final Nacional son los ya recordados Eleven, Skonen y Kim MC. Aún hay boletería disponible para todos los fans del freestyle, desde 55.000 hasta 95.000 pesos, según la localidad elegida. Por un lado, tienen puesto asegurado Carpediem, Valles-T y Mega. Por otro, pasaron los 10 finalistas anunciados por Red Bull y finalmente quedan los ganadores de las plazas de Cartagena, Cali y Bogotá. En el caso de los jueces, estarán:

El bogotano Elevn, experimentado MC colombiano, bicampeón de Red Bull Batalla Colombia (2017 y 2020), reconocido exponente en el mundo del Hip-Hop de habla hispana. Foto: Instagram @elelevn

También está el español Skone, considerado uno de los mejores raperos y MC’s de España, quien es bicampeón nacional en su país natal y campeón internacional en 2016.

Finalmente, el trío de jueces lo completa Kim MC, una de las mujeres más famosas en este mundo del freestyle y quien fue la primera campeona nacional en una Red Bull Batalla, en el año 2007 en Venezuela.

Cabe recordar que Red Bull Batalla es una competencia de rap improvisado que nació en 2005 y en los últimos años se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Este año, los patrocinadores oficiales del evento son Casio, G-Shock, realme y MercadoLibre. ESTOS SON LOS FINALISTAS: Carpediem (Bicampeón Red Bull Batalla 2019 , 2022)

Foto: rap.fandom

William Daniel Martín Martínez, conocido como Carpediem, tiene 29 años, es un MC y freestyler colombiano de Bogotá, Colombia. Ha participado 5 veces en Red Bull Batalla Colombia en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023. Ha quedado campeón dos veces en Red Bull Batalla Colombia 2019 y 2022. También ha sido campeón Supremacía MC Colombia 2019 y Sangre Inca Colombia 2019. Valles-T (Bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia 2016 -2018 y campeón FMS Colombia, subcampeón internacional de Red Bull Batalla en el año 2019)

Foto: cortesía Red Bull

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, más conocido como Valles-T, tiene 26 años, es un MC y freestyler colombiano de Cartago, Valle del Cauca. Ha sido bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia 2016 - 2018 y campeón FMS Colombia, tercer puesto y subcampeón internacional de Red Bull Batalla de Los Gallos en el año 2019. Ha participado 5 veces en Red Bull Batalla Internacional en 2016, 2018, 2019 y 2020. Y ha participado 6 veces en Red Bull Batalla Colombia 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 y próximamente en la Final Nacional 2023. Mega (Ganador Fog Puyo Internacional Ecuador 2023)

Foto: cortesía Red Bull

Juan Vives, más conocido como Mega nació en Barrancabermeja, Santander, es uno de los freestyler que lleva años de experiencia desde 2017. Ha participado en varios torneos de freestyle colombiano, lleva 7 años en los escenarios de Colombia. También ha participado en Red Bull Batalla Colombia 2017 y 2022. Otras competencias en las que ha participado es la BDM Colombia 2017 y 2018 Sus mayores logros fueron haber ganado la Fog Puyo Internacional Ecuador 2023 y torneos nacionales como la CDBX Nacional 2020 y Red Bull Batalla Medellín Regional 2022. Marithea (Campeona internacional de Combatemática en 2019 y campeona de Red Bull Batalla Colombia 2021)

Foto: Instagram Martithea

Maribel Camilo Gómez, más conocida como Marithea (alias compuesto por Mari, su nombre, y Thea que significa Diosa), tiene 25 años, es una rapera, freestyler y artista que nació en Cali, Valle del Cauca.

Ha sido conocida por ser campeona de Red Bull Batalla Colombia 2021, también en la Internacional de Combatematica. Y próximamente va a competir en la Final Nacional 2023. TeoNoventa (Campeón regional de los 38 que no juegan)

Foto: Instagram teonoventa90

Mateo Benítez Castillo, más conocido como TeoNoventa, tiene 23 años, es un freestyler de Bogotá con recorrido desde el 2018 en el mundo de las batallas. Lleva 6 años haciendo música a la par de que compite, ha sido campeón regional de los 38 q no juegan, subcampeón de Supremacía Bogotá 2022 y 2023, Campeón en plaza de la última oportunidad hacia la Internacional de flava on the mic, participante internacional de Flava on the mic 2022 Y campeón de múltiples plazas callejeras en Bogotá y en todo el país. Próximamente va a competir en la Final Nacional Batalla Red Bull 2023. Puppy (Ganador nacionales en Perro Come Perro 2021 y 2022)

Foto: redbull.com

Juan Camilo Rengifo, más conocido como Big Puppy es un freestyler que nació en Cali, Valle del Cauca. Lleva 4 años en los escenarios de Colombia. Ha participado en varios torneos de plazas en la escena de Cali ganando experiencia como Red Bull Batalla Colombia 2022 y próximamente en la Final Nacional 2023. Sus logros más destacados son haber ganado 5 nacionales en Perro Come Perro 2021 y 2022 también la DIWAY BC 2022, King Clash Nacional 2022 y The King of Freestyle Nacional 3vs3 2022 y algunos torneos plaza en Cali. Fat N (Campeón nacional BDM Duplas del 2023, Campeón Regional BDM del 2022)

Alan Cortez, más conocido como Fat N, tiene 17 años, convirtiéndose en el competidor más joven, es un Freestyler de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Ha sido Campeón nacional BDM Duplas del 2023, Campeón Regional BDM del 2022, Campeón Regional Red Bull Plaza Cali del 2023, tercer lugar Nacional One Take Bogotá del 2023, Campeón Regional Supremacía Bogotá 2023, Sub Campeón Nacional Diway del 2022, Sub Campeón Nacional Kings Clan del 2022, Participante Regional Red Bull Batalla del 2022, Campeón Regional 031 Tuluá del 2021, Campeón Regional Dragones Del freestyle Tebaida del 2021 y Campeón Regional One Take Bogotá 2021. Próximamente va a competir en la Final Nacional Batalla Red Bull 2023. Filósofo (Campeón de 38 que no se juega Nacional 2021 y Campeón de Hip4 Festival Nacional 2021)

Gerson Enrique Plata Barrios, más conocido como Filósofo, tiene 24 años, es un rapero, freestyler y artista, nació en Barranquilla, Atlántico. Es reconocido a nivel nacional como uno de los MC´s más versátiles de Colombia, ha ganado 6 nacionales en su carrera; Campeón Emisarios de Freestyle Nacional 2016, Campeón Nacional de Pangea Colombia en 2018, Campeón de Sobredosis de Freestyle 2019, Campeón de la Final Nacional de Sangre Inca 2020, Campeón de 38 que no se juega nacional 2021 y Campeón de Hip4 Festival Nacional 2021. Próximamente va a competir en la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023. Mister Wiiz (Ganador Nacional de LibernoDino Nacional 2022)

Foto: Rap Wiki

Juan Wiiz Makia, más conocido como Mister Wiiz, es uno de los freestyler más conocidos de Cartagena, lleva 3 años como freestyler y ha concursado en torneos de plaza en Cartagena, Bolívar donde ha ganado experiencia. Su mayor logro es haber ganado la Nacional de LibernoDino Nacional 2022 donde se presentaron diferentes freestylers del país, también ha ganado varios regionales en su ciudad y próximamente competirá en la Final Nacional de Red Bull 2023. Ken Zingle (Campeón de Supremacía MC Colombia 2022, Campeón Internacional Liga Venom)

Foto: RedBull.com.

Kenneth Hernández, más conocido como Ken Zingle, es un joven colombo venezolano. Vive en Bogotá desde hace 6 años y lleva en el mundo del rap 11 años difundiendo un mensaje que busca inspirar y dar soluciones a las problemáticas sociales a través de este arte. Actualmente es embajador de Rímalo, una iniciativa que surge de la alianza del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en convenio con Discovery Communications Colombia. En su carrera ha participado en la FMS Colombia 2023, ha sido Campeón Internacional de La Liga Venom de México y Bicampeón The Survivor 7 to punch en Colombia. Próximamente va a competir en la Final Nacional Batalla Red Bull 2023. RBN (Ganador BDM Colombia 2017, 2018 y Supremacía MC Colombia 2017)

Foto: Wiki Rap

Rubén Darío Múnera, más conocido como RBN, es un MC y rapero colombiado que nació en Medellín, Antioquia. En 2018 se convirtió en el primer colombiano en ganar un evento internacional en el exterior. Ha participado 4 veces en Red Bull Batalla Colombia 2018, 2019, 2020, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023. También participó en la BDM colombia 2017, 2018, 2019 y 2020. Supremacía MC Colombia 2017 y 2019. Sus mayores logros han sido haber ganado Dragones del Freestyle Internacional 2018 y a nivel Nacional también ha ganado en la BDM Colombia 2017, 2018 y Supremacía MC Colombia 2017. Airon Punchline (Campeón de la KO Internacional, Campeón la Gold Battle Colombia en 2020 y la CDB Legends 2022)

Foto: Facebook aironpunchline

Airon Andrés Lemus Cifuentes, más conocido como Airon Punchline, tiene 27 años, es un rapero y freestyler colombiano que nació en Uramita, Antioquia. Está en la FMS Colombia. Ha participado 7 veces en Red Bull Colombia 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023. También participó 3 veces en BDM Colombia 2017, 2019 y 2020. Sus logros son haber sido el primer Campeón Internacional de Colombia, Campeón de la KO Internacional, ganó la Gold Battle Colombia en 2020 y la CDB Legends 2022. Fué subcampeón de Red Bull Colombia 2021, además ganó su primera liga profesional de Freestyle en 10 fechas KO Federación de Freestyle 2020. Lit Ignis (Campeón regional Código de Barras legends 2022

Foto: Instagram @lit_ignis

Roberto Parra, más conocido como Lit Ignis, tiene 23 años, es un freestyler de Lagunillas, Zulia, Venezuela. Ha sido Campeón regional Código de Barras legends 2022, tercer lugar Nacional de Código de Barras legends 2022, Cuarto lugar Regional Red Bull bogota 2022, Subcampeón nacional ko 2019, Campeón de múltiples plazas alrededor del país, Subcampeón nacional cdb X 2020, estuvo presente en la nacional de Red Bull del 2022 y en 2021 estuvo participando en el gran freestyler en la media torta, ganador del último cupo para competir en la Batalla Nacional Red Bull Colombia 2023. Chang (Campeón nacional de competencias en México, Colombia y Venezuela, Ganador de Batalla Red Bull Venezuela 2019)

Foto: Twitter @InfoFreestyle2

Wilman Elias Chang Páez, más conocido como Chang, tiene 27 años, es un freestyler venezolano que lleva 15 años rapeando. Ha sido Campeón nacional de competencias en México, Colombia y Venezuela, Ganador de Red Bull Venezuela 2019, Subcampeón de FMS Colombia y 4to lugar Red Bull 2022. Próximamente va a competir en la Final Nacional Batalla Red Bull 2023. Urko (Participante Red Bull Batalla Colombia 2022)

Foto: elestilolibre.com