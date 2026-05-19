Murió Totó la Momposina, la gran voz del folclor colombiano

Un mensaje en sus cuentas oficiales de Instagram escrito por sus hijos confirmó la muerte, el pasado 17 de mayo, de Totó la Momposina. “Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio”, detallaron. Sus mismos hijos resaltaron que Totó fue una mujer que, con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. “Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”. Detallaron además que sus honras fúnebres serán en Colombia: “Se hará el traslado desde México a Bogotá el día 27 de Mayo y se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente para celebrar su vida y obra. Lugar en el Capitolio Nacional, hora a confirmar”.

Sus hijos complementaron el mensaje agradeciendo todo lo que Totó dejó para ellos y para el país: “Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”. El Ministerio de Cultura le dedicó unas palabras a la artista y agradeció su legado: “A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, escribieron.

Totó la Momposina, una vida dedicada al arte

Es innegable el legado de la gran artista nacida el 15 de agosto de 1948 en Talaigua (Bolívar), antiguamente perteneciente a Mompox. Cuenta su biografía del Banco de la República que salió en busca de mejores oportunidades laborales cuando su familia se trasladó a Barrancabermeja y luego a Villavicencio. “Durante esta época, conocida en Colombia como el periodo de La Violencia, la familia Bazanta Vides fue perseguida por su filiación política al partido Liberal. Como cuenta Totó, fueron momentos difíciles, aun siendo una niña pequeña, tuvo que caminar esquivando los muertos tirados en la calle y esconderse para evitar que le hicieran daño. Ella y sus hermanos crecieron con miedo y con la incertidumbre de no entender qué era lo que provocaba tanta violencia”. Le puede interesar: Duras declaraciones de Totó la Momposina sobre el reguetón Hubo un momento en el que la situación no era sostenible y, por esa razón, la familia decidió trasladarse a Bogotá. La música para Totó llegó gracias a su madre, quien, a pesar de la distancia, quiso que sus hijos no perdieran el arraigo caribeño y les consiguió instrumentos musicales.

“Totó supo combinar y balancear la formación académica con la formación empírica y propia de la tradición oral. Estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, sin embargo, sus intereses musicales requerían unos aprendizajes que no se encontraban en las universidades. Junto a Gloria Triana, emprendió un viaje por los pueblos ribereños del Magdalena para buscar a las cantadoras y los tamboreros, y aprender de ellas y ellos los ritmos y las canciones, pero también las formas de vida ligadas al río, las creencias y modos de relacionarse”. Fue en la década del 70 que Totó empezó a salir al mundo con su música, “empezó a realizar presentaciones en distintos países, como Estados Unidos, la República Democrática Alemana, Alemania Occidental, Francia, Polonia, Suecia, Yugoslavia y la Unión Soviética (Triana, 2008). Un hito en la carrera de Totó fue su participación en la delegación que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez había manifestado en una entrevista el deseo de recibir el premio en medio de cumbias y vallenatos”. Puede leer: Adriana Lucía le rinde un homenaje a Totó la Momposina “Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, detallaron sus hijos. Fue en 2022, durante el Festival Cordillera, que Totó dijo adiós a los escenarios. Reportó en ese momento la Radio Nacional de Colombia, la razón principal del retiro sería que una afasia le estaba afectando el habla.

Premios y reconocimientos que tuvo Totó la Momposina