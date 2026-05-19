Dólar supera los $3.800 este 19 de mayo y marca máximos de 2026 en Colombia

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este martes al alza y alcanzó sus niveles más altos en lo corrido de 2026, luego de abrir en $3.805, lo que representa un incremento de $8,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.796,78. Durante las primeras negociaciones del día, la divisa estadounidense registró un comportamiento volátil y se movió entre un mínimo de $3.800 y un máximo de $3.819,99. Le puede gustar: Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026 Con este resultado, la moneda estadounidense rompe el umbral de los $3.800, nivel que no había superado durante todo 2026. En enero, la TRM comenzó el año en $3.757 y en abril incluso llegó a ubicarse cerca de los $3.551.

¿Por qué el dólar está subiendo en Colombia?

El comportamiento reciente del dólar responde a un entorno marcado por incertidumbre internacional y factores locales que han incrementado la cautela de los inversionistas. De acuerdo con el informe de mayo de 2026 de Bancolombia, la tasa de cambio en Colombia enfrenta presiones derivadas del deterioro de las finanzas públicas del país y del reciente recorte de la calificación soberana realizado por Standard & Poor’s, que pasó de BB a BB-.

A esto se suma la cercanía de las elecciones presidenciales, un factor que, según el análisis, podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros y reducir el apetito de riesgo por activos colombianos. El informe también señala que persiste cierto atractivo por las estrategias de carry trade, es decir, inversiones que aprovechan las altas tasas de interés locales. Sin embargo, este soporte se ha visto limitado por la aversión global al riesgo causada por el conflicto en Medio Oriente.

¿Qué proyecciones tiene el dólar para mayo?

Según las estimaciones de Bancolombia, la tasa de cambio del dólar en Colombia se movería durante mayo dentro de un rango entre $3.600 y $3.750. No obstante, la entidad advirtió que existen factores que podrían llevar la divisa a niveles superiores, especialmente si persiste el deterioro fiscal o aumentan las tensiones políticas y económicas internacionales. Desde el análisis técnico, el informe sostiene que la estructura de mediano plazo sigue siendo bajista. En ese escenario, el principal soporte se ubica en $3.600, mientras que la resistencia clave está en los $3.750, nivel que ya fue superado en las primeras operaciones de este martes.

Petróleo se mantiene alto por tensiones geopolíticas

El comportamiento del dólar también está influenciado por la evolución de los precios internacionales del petróleo, un factor clave para la economía colombiana. Durante abril, la referencia Brent promedió US$103 por barril, mientras que el WTI se ubicó cerca de US$99. Estos niveles elevados reflejan las interrupciones en la oferta mundial causadas por las tensiones geopolíticas.

El dólar alcanzó máximos de $3.819,99 en las primeras operaciones de este martes, superando por primera vez en 2026 la barrera de los $3.800. FOTO EL COLOMBIANO