Dólar supera los $3.800 este 19 de mayo y marca máximos de 2026 en Colombia

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este martes al alza y alcanzó sus niveles más altos en lo corrido de 2026, luego de abrir en $3.805, lo que representa un incremento de $8,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.796,78.
Durante las primeras negociaciones del día, la divisa estadounidense registró un comportamiento volátil y se movió entre un mínimo de $3.800 y un máximo de $3.819,99.
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Con este resultado, la moneda estadounidense rompe el umbral de los $3.800, nivel que no había superado durante todo 2026. En enero, la TRM comenzó el año en $3.757 y en abril incluso llegó a ubicarse cerca de los $3.551.