Relatoría para la Libertad de Prensa exigió esclarecer el crimen del periodista Mateo Pérez

La desaparición y posterior asesinato del periodista Mateo Pérez en el norte de Antioquia, ocurridos hace dos semanas, acaba de suscitar una reacción internacional importante. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó este crimen y le exigió al Estado colombiano hacer todas las diligencias para identificar y castigar a los responsables.

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En un pronunciamiento emitido con fecha de este lunes, la RELE, en cabeza del colombiano Pedro Vaca Villarreal, instó además al Gobierno a “adoptar medidas efectivas de prevención y protección en favor de la prensa, especialmente de quienes ejercen su labor en zonas afectadas por el conflicto armado”.

Mateo Pérez era el director del medio alternativo El Confidente, de Yarumal. El lunes el 4 de mayo pasado salió de este municipio y llegó en su moto a la localidad vecina de Briceño, en el norte de este departamento.

Los testimonios recogidos en el área indican que habría acudido a varias oficinas oficiales allí buscando información y luego se habría dirigido a la zona rural, a pesar de que le advirtieron del gran peligro que esto le traería. Su intención era documentar la manera como sufría la población a raíz de los enfrentamientos armados que habían acontecido en días previos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Posteriormente, se supo que el joven, de 24 años de edad, pasó por la vereda Palmichal y que en el sector de El Hoyo habría sido abordado por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes lo habrían torturado golpeándolo en varias partes de su cuerpo y luego lo asesinaron con un tiro a quemarropa.

El homicidio de este estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional sede Medellín y periodista fue confirmado el viernes 8 de mayo, después de que una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo recuperó el cuerpo.

“La Relatoría Especial observa que el asesinato de Mateo Pérez Rueda evidencia la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que periodistas locales ejercen su labor en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia”, dice el comunicado de la RELE.

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Y añade que “el trabajo periodístico es fundamental, especialmente en contextos de violencia y alta complejidad social, donde el acceso a información independiente es una garantía para la democracia, la protección de los derechos humanos y el derecho de la ciudadanía a estar informada. En este sentido, advierte que los ataques contra la prensa en estos territorios no solo buscan silenciar a las y los periodistas, sino que también generan efectos de intimidación y limitan la libre circulación de la información hacia las comunidades”.

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Igualmente, recuerda que el Estado colombiano debe adoptar y fortalecer medidas que garanticen el ejercicio libre y seguro del periodismo, “mitiguen los riesgos inherentes a esta labor y aseguren respuestas efectivas frente a amenazas y actos de violencia, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado”.