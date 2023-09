“Queridos familiares y amigos —empieza relatando la mujer— con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi amado hijo Nashawn Breedlove. Muchos de ustedes lo conocieron como por su alias Lotto OX, un nombre que le hacía eco a su resistencia, determinación y talento innegable como cantante, compositor y actor, y su partida ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar plenamente. No fue solo mi hijo, fue un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino ”.

Las causas de la muerte, ocurrida el 26 de septiembre, no fueron divulgadas por la familia. Sin embargo, según TMZ un familiar cercano a Nashawn les confirmó que el cantante falleció mientras dormía en su vivienda ubicada en Nueva Jersey.

No obstante, ese no fue su único logro: un año antes, en 2001, trabajó en la banda sonora de la película The wash, protagonizada por Dr. Dre y Snoop Dogg.

Reacciones sobre su muerte

El rapero Mickey Factz fue el primero en informar de la muerte de Nashawn: “RIP para uno de los pocos maestros de ceremonias que vencieron a Eminem. Sus amigos lo llamaban cariñosamente OX. Te extrañaremos por tu tenacidad y agresividad”, escribió.