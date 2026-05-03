‘Michael’ tendría secuela tras arrasar en taquilla con 217 millones de dólares en su primera semana

Hace apenas una semana que ‘Michael’, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, llegaba a los cines, pero ya se especula sobre una posible secuela. El éxito en taquilla de la película y que su trama solo aborde el ascenso a la fama del artista, sumados a que el filme se cierre con la frase “Su historia continuará”, han alimentado unos rumores sobre una continuación que el mandamás de Lionsgate ha prácticamente confirmado.
El presidente del estudio, Adam Fogelson, adelantó que hay “una probabilidad muy alta” de que secuela comience a rodarse este año o el que viene. “Hay una cantidad ingente de música y experiencias vitales, al margen de las acusaciones, que de por sí darían para más de una película”, dijo Fogelson en su paso por el pódcast The Town con Matthew Beloni, señalando que “en un par de semanas” tenían previsto reunirse para discutir ideas para la secuela.
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Al parecer, uno de los principales impedimentos radica en las apretadas agendas del productor Graham King y del director de la película, Antoine Fuqua, que ya está comprometido con un proyecto de Netflix con Denzel Washington. “Todos tienen mucho trabajo, Graham también está con varios proyectos y no sé como lo resolverán entre él y Antoine”, explicaba Fogelson.