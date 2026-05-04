El Chapo Guzmán pide a las autoridades de EE. UU. que lo transfieran a México porque su condena es “cruel”

El excapo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua “cruel”.

Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes. “Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México”, comienza la carta del que fuera máximo dirigente del Cártel de Sinaloa.

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“Esta es una carta cortés sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis. El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su “derecho a volver” a su país, sin aclarar si su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México.

En otra misiva del 20 de abril, el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena. Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo” añade.

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“El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura. El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación. Joaquín Guzmán invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense.

El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.

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