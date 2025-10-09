Alejandra Genevieve Oaziaza, la colombiana que conquistó a dos hermanos de Michael Jackson y vivió 22 años en su mansión

Bogotana de nacimiento y madre de cinco hijos —cuatro biológicos y uno adoptivo—, Alejandra Rodríguez Martínez, conocida en Estados Unidos como Alejandra Jackson, vivió durante 22 años en una de las familias más famosas del mundo: los Jackson. Llegó a Los Ángeles siendo apenas una niña, acompañada de su madre y su hermano menor, y terminó compartiendo techo con Catherine Jackson, matriarca del clan y madre de Michael.
Su historia con los Jackson comenzó siendo muy joven, cuando se enamoró de Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. La relación, según contó años después en una entrevista con Los Informantes (Caracol Televisión, 2018), fue tormentosa y nunca se formalizó. Alejandra regresó entonces a Colombia, dio a luz a su segundo hijo en Bogotá y, tras un breve tiempo en Saravena (Arauca), regresó a Estados Unidos luego de que Randy fuera secuestrado temporalmente por la guerrilla del ELN. Catherine Jackson los recibió en su mansión, y lo que iba a ser una estancia corta se convirtió en más de dos décadas viviendo bajo el mismo techo que el “Rey del Pop”. A pesar de eso, la relación terminó tiempo después.