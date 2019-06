Se confirma concierto de Norah Jones en Colombia

El segundo semestre en Colombia tendrá además de Keane en vivo el regreso de Norah Jones, una de las voces más importantes del jazz-pop en los últimos tiempos.

Han pasado siete años desde su primera, y hasta ahora, única presentación en el país, y ahora vuelve, la nueve veces ganadora del Grammy, en el marco de su gira internacional realizada con motivo de la presentación de su álbum Begin Again, una colección de siete temas grabados el año pasado.

A lo largo de su carrera, Norah Jones ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y su concierto en Colombia será el próximo 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

En Begin Again incluyó colaboraciones con Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, y Brian Blade. Desde experimentos electrónicos hasta baladas acústicas de, folk y canciones de soul, siendo la clara muestra de la creatividad de una de las artistas más versátiles del mundo.

El concierto de Norah Jones será un show íntimo en el que también se recordarán canciones como Don’t Know Why, Sunrise y Come Away With Me, junto a sus nuevos temas.

En el 2019 ha recorrido el mundo pasando por Norteamérica, Oceanía y próximamente Europa, para dejar para finales de este año a Suramérica. Colombia es el primer país que recibirá a la cantante en esta parte del tour.